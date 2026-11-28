Primeras muestras de la colección de Zara en colaboración con el Deportivo RCD

El Deportivo ha comenzado a mostrar pequeños adelantos de la colección de ropa que prepara junto a Zara con motivo de su 120 aniversario. El club blanquiazul ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de futbolistas de las primeras plantillas luciendo algunas de las prendas de esta nueva línea, todavía sin desvelar todos los detalles de la iniciativa.

Ximo Navarro, Quagliata, Leo Román, Yeremay, Lucas Noubi y Altimira son algunos de los jugadores del equipo masculino que aparecen en las fotografías difundidas hasta el momento. Por parte del Dépor femenino, Millene Cabral, Paula Novo, Marisa o Carmen Carballada, entre otras, son las primeras jugadoras en lucir la colección. En las imágenes se pueden ver abrigos, sudaderas y chaquetas con cremallera y capucha, con predominio del negro. El mensaje elegido para acompañar las publicaciones resume el espíritu de la propuesta con dos palabras: "Elegancia e identidade".

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Por ahora, el Deportivo se ha limitado a enseñar estas pequeñas muestras, sin presentar oficialmente el catálogo completo ni concretar las características de la colección. La colaboración entre las dos marcas coruñesas supone uno de los proyectos destacados dentro de la programación especial por los 120 años de historia de la entidad, que se cumplirán el próximo 8 de diciembre.

Esta iniciativa dará continuidad a la primera experiencia conjunta entre Zara y el Dépor, lanzada meses atrás con una colección dirigida al público infantil. La nueva propuesta amplía el alcance de aquella colaboración y busca acercar la identidad blanquiazul a más públicos a través de prendas de vestir.