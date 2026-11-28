Jóvenes seguidores del Barcelona, durante el recibimiento en el hotel Meliá María Pita a la expedición azulgrana Germán Barreiros

El Barcelona ya está en A Coruña. La expedición azulgrana aterrizó en el aeropuerto de Alvedro a las 20.10 horas, con retraso sobre el horario previsto, y se desplazó posteriormente hasta el Hotel Meliá María Pita, donde le esperaba un multitudinario recibimiento pese a la intensa lluvia caída sobre la ciudad.

Alrededor de tres centenares de aficionados se congregaron en las inmediaciones del hotel para intentar ver de cerca a los futbolistas de Hansi Flick. La meteorología no frenó a los seguidores culés, que aguardaron detrás de las vallas habilitadas para organizar la llegada del equipo. De hecho, el Barcelona no accedió por la entrada principal del hotel, sino por un acceso anexo, protegido por un pasillo delimitado con vallas.

Lamine Yamal, a su llegada al Hotel Meliá María Pita German Barreiros

Entre los presentes destacaba la numerosa presencia de niños, muchos de ellos vestidos con la camiseta de Lamine Yamal, con la ilusión de conseguir una fotografía o un autógrafo de uno de los grandes reclamos de la expedición barcelonista. Sin embargo, los jóvenes seguidores no pudieron lograr sus objetivos, ya que la plantilla no se detuvo y se adentró en el hotel rápidamente.

La expectación por la visita del conjunto catalán a Riazor quedó patente desde su llegada a la ciudad. El Barça de Hansi Flick se medirá este domingo al Deportivo, a partir de las 16.15 horas, en uno de los encuentros más esperados de la temporada para la afición blanquiazul.