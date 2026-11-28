Isidro Díaz de Mera le enseña la tarjeta roja a Quique González tras u intento de chilena SANCHOFOTO

LaLiga ha dado a conocer el árbitro que será el encargado de dirigir el encuentro entre Deportivo y Barcelona de este domingo (a las 16.15 horas) en Riazor. Será Isidro Díaz de Mera, colegiado nacido en Ciudad Real, que no trae precisamente buenos recuerdos a los aficionados blanquiazules. El manchego, que afronta su sexta temporada consecutiva en Primera División, volverá a Riazor seis años después de aquel partido ante el Fuenlabrada.

Y es que todavía no ha arbitrado en la máxima categoría al conjunto herculino, pero sí tiene varios precedentes en el segundo escalón, especialmente en dos cursos de difícil olvido en A Coruña. El primer de ellos, y más polémico, llegó en la campaña 2018-19, cuando el Deportivo se quedó a las puertas de la élite en Son Moix. Díaz de Mera dirigió dos encuentros de aquel curso, uno marcado por una decisión que a día de hoy sigue siendo recordada y que generó mucho malestar de aquellas.

Fue en el Deportivo-Málaga (1-1). Carlos Fernández empató a falta de un cuarto de hora el marcador, pero apenas dos minutos después llegó la acción de la polémica. El manchego expulsó a Quique González después de que este intentase rematar de chilena ante Luis Hernández. En el acta lo justificó la roja por "dar una patada en la cabeza a un adversario, con uso de fuerza excesiva, en disputa del balón". Además, esa misma tarde también pasó por alto un claro penalti sobre Carlos Fernández. El otro partido de aquel año fue en la derrota por 3-0 ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.

En la 2019-20 dirigió tres partidos, con un saldo de dos derrotas (3-1 frente al Huesca y 1-3 ante el Elche) y con una victoria que no cambió el destino del equipo coruñés, pero sí impidió a los madrileños disputar el playoff de ascenso. Fue el árbitro del histórico partido aplazado ante el Fuenlabrada, disputado en la última jornada de Liga tras un brote de coronavirus en los visitantes que impidió jugar al Deportivo dentro del horario unificado. Beauvue marcó el doblete (2-1) y dio el triunfo a los de Riazor con un penalti transformado en el tiempo de añadido. Pero el Dépor ya había bajado a los infiernos.

Desde entonces, el camino de ambos ha sido diferente. Díaz de Mera ascendió a Primera aquella temporada y el Deportivo recorrió un largo camino de cuatro años por las profundidades del fútbol español.

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Sus números en esta temporada

En el presente curso ha dirigido siete encuentros de Liga, con un balance de cuatro victorias locales, un empate y dos triunfos visitantes. Todavía no ha arbitrado al Deportivo en esta campaña, aunque sí al Barcelona, en la goleada por 0-5 ante el Valencia en Mestalla, correspondiente a la cuarta jornada.

En el apartado disciplinario, el manchego es el colegiado más tarjetero del campeonato. Ha mostrado 37 cartulinas amarillas, el registro más elevado de la competición junto a Alejandro Hernández Hernández. Además, ocupa la cuarta posición entre los árbitros que más expulsiones han señalado, con una roja directa y dos por doble amonestación.

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Su nombre también ha sido muy sonado esta temporada por una de las decisiones más comentadas del campeonato. Fue el encargado de expulsar a Vinicius en el Santiago Bernabéu durante el encuentro ante el Villarreal, después de que el brasileño agarrase del pelo a Nathan Saliba. En el acta recogió la acción como una acción con "actitud agresiva" y el extremo brasileño recibió cuatro partidos de sanción, perdiéndose, entre otros compromisos, el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou.