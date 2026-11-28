Scaloni celebra su gol al Barcelona en noviembre de 2002 ARCHIVO DXT

18 victorias para ambos equipos y diez empates. El balance de los duelos en el campeonato de Liga entre Deportivo y Barcelona en A Coruña es parejo. Es también la historia de unos enfrentamientos memorables con técnicos míticos en el banquillo y excelentes futbolistas sobre el césped. El cuadro catalán ha matizado a su favor la estadística en sus últimas visitas, sobre todo las de la pasada década, en la que ganó cinco veces, perdió una y marcó 26 goles. Para el deportivismo subyace el recuerdo de esas 18 victorias. Esta es una selección de cinco de las más destacadas.

8 de marzo de 1942. Deportivo 1-0 Barcelona.

Fue el primer partido de Liga que albergó Riazor entre ambas escuadras. El estreno culé en el Parque de Riazor se había producido dos años antes para jugar un partido de Copa que acabó con victoria visitante (0-1), pero el Deportivo se tomó la revancha en un duelo memorable en el que destacaron dos mitos del club, Acuña y Chacho. El portero era apenas un chaval de 18 años, pero ya llevaba detrás dos campañas en Segunda bajo los palos del equipo. El delantero estaba a punto de cumplir los 31 años y de asumir el rol de entrenador-jugador. Aquel no fue un partido cualquiera.

Quedaban cuatro jornadas por disputar y el Deportivo, que se estrenaba en la máxima categoría, llegaba un punto sobre los puestos de promoción. El Barcelona estaba en puesto de descenso, un punto por detrás de esas plazas que le daban una vida extra. Con el agua al cuello, los culés salieron, según cuentan las crónicas de la época, a por el triunfo, alentados además por seguidores compuestos por soldados que hacían el servicio militar en la ciudad. Pero el Deportivo fue más equipo, le anularon dos goles y ganó con uno anotado por Caballero, un fino interior que había llegado desde el Betis.

El equipo, entrenado por Celso Mariño, sumó siete puntos de ocho posibles en aquel final de campeonato y escaló hasta la cuarta posición final, un gran epílogo para su estreno en la élite. El Barcelona jugó la promoción y se salvó del descenso tras ganar al Murcia en el campo del… Real Madrid.

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2 de octubre de 1949. Deportivo 3-0 Barcelona.

Algo importante se forjaba en Riazor en aquel otoño en el que el Barcelona sufrió un revolcón que se recordó durante años porque no volvió a perder en A Coruña hasta 19 años después. La Orquesta Canaro le pasó por encima en un partido en el que Acuña, que acabó aquella temporada como mundialista en Brasil, volvió a ser clave, pero en el que se destapó, por primera vez titular en el estadio, un extremo izquierdo de San Pedro de Nós llamado Marcelino Fernández y al que todos conocían como Tino.

Había llegado ese verano del Racing de Ferrol y contra el Barcelona marcó un gol y le dio otro a Dagoberto Moll, que también hacía sus primeras armas en el equipo y que acabó traspasado al Barcelona cinco años después. Marquínez, un atacante vasco, redondeó el resultado tras un pase de Rafael Franco. Con ese triunfo, el Deportivo se puso segundo en la tabla y de alguna manera presentó su candidatura a un título que tuvo en su mano. Acabó subcampeón de Liga, a un punto del Atlético y tres sobre el Barcelona, que fue quinto en un equipo en el que jugaban Ramallets, Basora, César o los hermanos Gonzalvo, todos presentes con Acuña en el Mundial de Brasil.

17 de octubre de 1992. Deportivo 1-0 Barcelona.

Entre 1973 y 1991, el cuadro catalán solo pisó A Coruña para jugar el Teresa Herrera. El regreso fue sonado porque el fútbol español ya había bautizado al SuperDépor, inopinado líder de Primera División apenas año y medio después de su regreso a la categoría tras la longa noite alejado de ella. El Barcelona acudió con Johan Cruyff en el banquillo y, como vigente campeón europeo, a disputarle el liderato una noche de sábado que ponía a prueba los nervios del equipo de Arsenio porque venía de una derrota en Tenerife tras ganar los cinco primeros partidos de Liga.

“El Barcelona es un equipo más fuerte que el Real Madrid”, advertían en la víspera tanto Arsenio Iglesias como Mauro Silva, que en apenas dos meses ya había causado sensación en la Liga. Además, el partido tenía un salseo añadido porque regresaba Díaz Vega, el árbitro que había firmado una lamentable actuación cinco años antes en un derbi ante el Celta que frustró gran parte de las opciones de ascenso deportivista a Primera en beneficio de los celestes. Al final, todo lo decidió Bebeto con un gol en el que burló a Zubizarreta antes de colocar la pelota en la red. “Salvados el Madrid y el Barcelona, ahora andaremos un poco más a nivel regional”, gallegueó Arsenio al final.

16 de noviembre de 2002.

Mientras el Prestige estaba a punto de partirse frente a las costas gallegas, Riazor se llenó para presenciar un partido entre dos candidatos al título, por más que el inicio de campaña de los chicos dirigidos por Javier Irureta fuese un tanto errático, con apenas cuatro triunfos en nueve jornadas y dos derrotas en Riazor ante Betis y Racing de Santander. “Este es un campo gafe, el empate no sería un mal resultado”, previno Van Gaal, técnico culé, antes del partido en una multitudinaria rueda de prensa en el Hotel Atlántico.

El Barcelona había perdido en sus cinco visitas anteriores a A Coruña. Hubo una sexta porque, aunque los culé se sostuvieron hasta el minuto 82, acabaron fulminados por un gol de Scaloni, que generó una icónica celebración con los brazos abiertos, y por otro de Albert Luque. “Fue un partido muy táctico”, resolvió Irureta. A partir de ahí, el Deportivo apenas cayó en dos de los 16 partidos siguientes y peleó por el título hasta que un mal final de Liga y una derrota en casa ante el Valencia, seguida de otra en Balaídos, le descabalgó del duelo por el campeonato entre Real Madrid y Real Sociedad.

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12 de marzo de 2017.

En la penúltima visita a Riazor, el Deportivo era cuarto por la cola y trataba de emerger tras cambiar de entrenador tres semanas antes. Pepe Mel reemplazó a Gaizka Garitano. Luis Enrique era el técnico de un Barcelona atribulado por el calendario, que venía de una remontada épica al PSG en Champions, y que guardó a algunas de sus mejores piezas en el banquillo. Iniesta y Rakitic tuvieron que saltar al campo en la segunda parte. Messi y Suárez jugaron todo el partido. Marcó el uruguayo para igualar un tanto inicial de Joselu, pero el duelo se definió con un testarazo de Álex Bergantiños a la salida de un córner.