El autobús del Barcelona en el Hotel Meliá María Pita Cedida

A Coruña ya cuenta las horas para uno de los partidos más esperados de la temporada. La visita del Barcelona a Riazor ha despertado una enorme expectación en la ciudad herculina, donde numerosos aficionados ya se encuentran en las inmediaciones del Hotel Meliá María Pita, lugar donde se concentrará el conjunto blaugrana antes del encuentro de este domingo ante el Deportivo (16.15 horas).

El autobús oficial del Barça llegó este viernes a las puertas del hotel y la voz se corrió rápido entre los ciudadanos coruñeses, lo que ha llevado a muchos curiosos a acercarse a lo largo de la mañana de este sábado a la zona, con el objetivo de ver de cerca a alguna de las estrellas del cuadro culé. A pesar de que todavía quedan varias horas para la llegada del equipo dirigido por Hansi Flick, será una tarde marcada por la gran expectación que rodea la visita del equipo catalán.

Tras el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y la rueda de prensa del técnico alemán previa al duelo ante los blanquiazules, la expedición blaugrana pondrá rumbo a A Coruña a las 18.30 horas. De esta manera, la llegada de jugadores y cuerpo técnico al hotel está prevista entre las 20.00 horas.