Lamine Yamal disputa un balón con Gabriel Suazo durante el partido entre Sevilla y Barcelona en el estadio Sánchez-Pizjuán EFE/RAÚL CARO

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, destaca la identidad reconocible del Barcelona, que apenas modifica su propuesta con las rotaciones, y asegura que prepara el encuentro para todos los escenarios ante la posibilidad de que Lamine Yamal pueda estar (o no) en Riazor.

El técnico catalán, formado en la cantera del Barça, elogió la propuesta del conjunto dirigido por Hansi Flick y destacó que, más allá de los futbolistas que aparezcan en el once, mantiene una idea de juego muy reconocible. "Tiene un patrón muy claro de lo que quieren y cómo lo quieren, lo hacen increíblemente bien", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo.

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Hidalgo considera que los cambios en la alineación no modifican sustancialmente el funcionamiento del equipo. "Puede cambiar perfiles, pero no creo que vayan a cambiar demasiado en su idea", explicó. Una continuidad que habla de la identidad que ha conseguido imprimir Flick a un Barcelona capaz de mantener sus mecanismos con diferentes protagonistas.

Una de las incógnitas para el partido es la presencia de Lamine Yamal. El extremo no viajó a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah en la Champions, pero el Deportivo prepara el encuentro con cualquier posibilidad abierta de cara al duelo en Riazor. Hidalgo insistió en que su equipo debe contemplar todas las posibilidades y estar preparado para cualquier escenario, con independencia de quién termine formando parte del once azulgrana.

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El entrenador blanquiazul también recordó el nivel de una plantilla que cuenta con "jugadores de clase mundial prácticamente en todas las líneas". Por eso, el desafío para el Dépor va más allá de vigilar a Lamine o de anticipar las rotaciones. Se trata de competir, y saber "sufrir muchísimo", frente a un equipo con una propuesta muy definida, que mantiene su identidad incluso cuando cambia las piezas.