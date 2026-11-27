Rodri en un entrenamiento de esta temporada FCB

El Barcelona completó este viernes su primer entrenamiento de los dos que va a disponer para preparar su visita a Riazor (domingo a las 16.15 horas). Los azulgranas regresaron al verde tras haber descansado el jueves, día en el que aterrizaron de madrugada en la Ciudad Condal, con los tres puntos de la goleada ante el Sabah (1-4) en Champions League en la maleta.

Rodri Hernández fue la noticia positiva en la sesión de esta mañana al haber realizado parte del trabajo junto al grupo. Un paso al frente en su proceso de recuperación de la rotura del bíceps femoral que sufrió el pasado 3 de noviembre en la victoria ante el Aston Villa, cuando tuvo que abandonar el verde antes del comienzo de la segunda parte. La idea del cuerpo técnico culé es que el centrocampista madrileño viaje a A Coruña y pueda tener minutos a modo de prueba antes del choque contra el Atlético.

El Barça vuelve a tener la llave de los 30.000 en Riazor Más información

La otra cara de la moneda fue la ausencia de Marc Bernal. El futbolista de 19 años no participó en el entrenamiento matinal y ha encendido las alarmas. Sin embargo, su ausencia responde, en principio, a motivos de precaución y no debería revestir mayor gravedad. La previsión del cuerpo técnico azulgrana es que el futbolista pueda reincorporarse al trabajo con el grupo en la sesión de este sábado, la última antes de volar. Su evolución marcará su disponibilidad para el compromiso de Riazor, aunque, a priori, no parece que su presencia esté en peligro.

Tampoco pudo ejercitarse con normalidad Alejandro Balde. El lateral izquierdo realizó trabajo específico al margen de sus compañeros para continuar tratándose del esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el encuentro en Azerbaiyán. Su participación ante el Deportivo sigue estando en duda. Una situación similar vive Andreas Christensen, que todavía no se ha incorporado al trabajo colectivo. El central danés continúa con su proceso de recuperación y, por el momento, no hay indicios de que pueda entrar en la lista de convocados.