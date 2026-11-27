Foto de familia de los veteranos del Deportivo antes de la cena anual de la asociación, a las puertas del hotel Plaza QUINTANA

La Asociación de Veteranos del Real Club Deportivo celebra en la noche del viernes su cena anual, un hábito que ya se repite durante más de una década gracias al empeño y dedicación, en gran parte, de una de las grandes leyendas blanquiazules, Manuel Ríos Quintanilla 'Manolete'.

El que fuera jugador del primer equipo deportivista entre 1964 y 1972 preside la asociación, que festeja el fin de año siempre por estas fechas. La ubicación, el hotel Plaza, se repite desde hace unos cuantos años.

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A la cita acudieron futbolistas y técnicos de diversas épocas, así como los actuales consejeros del club Benito Couceiro y Carlos Ballesta, también exjugador blanquiazul. Entre los comensales se encuentra el propio Manolete junto a otros jugadores de los años 70 como Chicho Cobas, Belló, Pardo I o Piña, otros de los años 80 como Cayetano, Portela, Pardo II o Brizzola, algunos de la década de los 90 como Donato o Elduayen y entre los más recientes Dani Mallo o Juanma. Además también hubo representación de entrenadores como Luis Rodríguez Vaz y Luis Ucha, el longevo delegado Juan Ángel Barros Botana y una amplia embajada de fabrilistas y canteranos.

La reunión también será un punto de partida para los muchos reencuentros que se producirán dentro de menos de dos semanas, con el partido de leyendas previsto para el día del 120 cumpleaños del club, el martes 8 de diciembre, en Riazor con un combinado de exjugadores del Real Madrid como invitado de lujo.