Manuel Pablo, entrenador del Fabril y exjugador del Dépor, promociona el acto conmemorativo por el 120 aniversario RC Deportivo

El Deportivo celebrará el próximo 8 de diciembre su 120 aniversario con una jornada especial en el estadio de Riazor que tendrá como uno de sus principales atractivos un partido entre las leyendas del Dépor y un equipo de veteranos del Real Madrid. El encuentro, que reunirá a antiguos futbolistas de ambos clubes, servirá también para evocar algunos de los enfrentamientos más recordados entre las dos entidades, entre ellos el Centenariazo, la final de la Copa del Rey de 2002.

La cita coincidirá exactamente con el día en el que se cumplen 120 años de la fundación del Deportivo. La entidad coruñesa ha diseñado un programa de actividades que se desarrollará durante toda la jornada en el estadio de Riazor y que pretende reunir a distintas generaciones de deportivistas.

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Los actos comenzarán por la mañana con la final del torneo de aficionados creado por el club. Por otro lado, también está prevista una presentación en homenaje a las actuales plantillas masculina y femenina del Dépor, así como a las distintas generaciones de futbolistas, técnicos y profesionales que han contribuido a su larga trayectoria.

La música tendrá igualmente protagonismo, con diferentes actuaciones y actividades a lo largo del día, según indica el club.

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Las entradas ya están a la venta. Los abonados del Deportivo podrán acceder gratuitamente, aunque deberán retirar previamente su invitación. Para el resto del público, el precio será de cinco euros.

La celebración del 120 aniversario también ha coincidido con un cambio de escenario para el Dépor femenino. El equipo dirigido por Alberto Rodríguez tenía previsto recibir a la Real Sociedad en Riazor el miércoles 9 de diciembre. Sin embargo, el club anunció el 24 de noviembre el traslado del partido a Abegondo, debido a "los trabajos de mantenimiento del césped en unos días de climatología adversa por las intensas lluvias". La cita del Dépor Abanca mantiene su horario, las 18.00 horas, aunque el aforo del campo Arsenio Iglesias estará limitado a 500 espectadores por las obras en la ciudad deportiva.