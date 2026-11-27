Mella conduce el balón perseguido por Deossa durante el Deportivo-Betis Carlota Blanco

Es el rey de la Liga. En todo. Sus extraordinarios registros de puntuación no mienten. El Barcelona llegará a Riazor este domingo después de haberlo ganado todo en la competición doméstica, salvo El Clásico contra el Real Madrid. Apenas ha habido equipo que le haya tosido al conjunto entrenado por Hansi Flick, que en este tercer curso del proyecto trata de sublimar la versión de sus dos últimas temporadas para sumar competitividad en Europa, contra sus iguales, sin perderla dentro de la Península Ibérica. Está por ver qué sucede con respecto a la asignatura continental, pero transcurrido ya el primer tercio del torneo de la regularidad, parece evidente que el Barça es capaz de ganar casi por inercia fin de semana sí, fin de semana también.

Han sido muy pocos los equipos que le han tosido al conjunto catalán. Más allá del Madrid, a ratos el Atlético, el Betis o el Sevilla, conjuntos que por algo sobreviven en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el cuadro barcelonés también ha mostrado fisuras como peaje a un plan que vuelve a ser de máximos y en el que la agresividad a la hora de tratar de recuperar la pelota cuanto antes tiene el reverso de ofrecer espacios, muchos espacios, a la espalda de su retaguardia.

El Fútbol Club Barcelona está lejos de ser un equipo que module su plan y se proteja por momentos. Siempre a tumba abierta, la idea le ha llevado a arrasar en términos de flujo ofensivo (40 goles anotados ya en Liga). Como contraprestación, su balance defensivo, con más de un gol por partido recibido. Son 15 las dianas que ha encajado el Barça, que únicamente ha dejado su puerta a cero en cuatro partidos. El actual campeón de liga ha sido vulnerable en los últimos cinco encuentros, en los que ha visto cómo el Betis (2), el Madrid (2), el Alavés (1), el Atlético (1) y el Villarreal (2) han logrado encontrarle algún agujero y hacerle tanto. La cuenta encajando se eleva a ocho de los últimos nueve encuentros si se tiene en cuenta también la Champions League, en la que incluso el Sabah fue capaz de batir a Joan García el pasado miércoles.

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De esta manera, su libreto tiene como precepto fundamental una línea defensiva que es, de largo, la más adelantada de toda la Liga, con 39,2 metros como promedio de distancia con respecto a su portería de la última línea cuando no tiene el balón. Eso le lleva a ser también el que promedia unos duelos defensivos más lejos de su portero y también el que concede menos remates (6,54 por partido), menos goles esperados (0,93 por duelo) o menos entradas al área propia (9,15), según Driblab. Sin embargo, como peaje, están esas 15 dianas encajadas, reflejo de ser el colectivo cuyos remates concedidos tienen un valor de goles esperados más alto. Es decir, el que concede situaciones de gol más claras. Pocas, pero importantes.

Todo al espacio

Y es que analizando la quincena de tantos que los pupilos de Flick han recibido en la Liga, una docena de ellos han llegado o bien a través de robos muy altos del rival, o bien con ataques al espacio, ya fuesen estas situaciones de fase ofensiva más elaborada —sin recuperación inmediata previa— o de contragolpe.

Así, el Barça presenta una evidente debilidad: ofrece autopistas a sus contrarios si estos logran salir de su presión (es el equipo menos pasivo de la competición nacional). Sin embargo, esas posibles calles a recorrer a toda velocidad no están siendo aprovechadas en sus propios partidos por un Deportivo al que le cuesta transitar.

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Y es que el equipo de Antonio Hidalgo apenas ha amenazado al contraataque en este primer tercio de competición. Algo que resulta cuanto menos curioso, pues el pasado curso fue el equipo de la Liga Hypermotion que más goles generó en transiciones ofensivas. El conjunto deportivista robaba y corría.

Ya fuese en presión tras pérdida o en defensa posicional, ya fuese zonas del campo más próximas a la portería rival o en lugares más cercanos al área propia, el Dépor tenía la capacidad para expandirse y amenazar en velocidad a sus rivales. Era complejo frenar el arsenal blanquiazul, poderoso a la carrera con Yeremay y Mella a la cabeza, pero también Zakaria Eddahchouri, Samuele Mulattieri, Bil Nsongo, Giacomo Quagliata, Adrià Altimira, Diego Villares o la activación de Mario Soriano y el pie de Luismi Cruz.

El escenario, sin embargo, ha cambiado esta temporada. Al Dépor ya le cuesta más recuperar el balón. No logra que sus defensas, los futbolistas clave en esta faceta, sean tan ganadores en los duelos, incluso en los momentos en los que mejor presiona el colectivo. A partir de ahí, a pesar de que su ataque posicional ha sido bueno por momentos, llegan el resto de dificultades. Porque aunque está sufriendo relativamente poco en fase defensiva (no ante Alavés y Espanyol), el cuadro herculino no logra robar y correr. Y cuando sí recupera, no encuentra la vía rápida para progresar. En parte, porque al contrario que el Barça, es uno de los que más hundidos defendiende, con una altura media de su línea de 31,9 metros.

Altura media de las líneas defensivas de los equipos de la Liga en el momento sin balón. En azul, la del Deportivo. En rojo, la del Barcelona Driblab

Con Adama Traoré, su futbolista más dotado para ayudarle a salir de la cueva enfocado al papel de revulsivo por sus dificultades a la hora de trabajar sin balón, Yeremay y Mella tampoco están resultando factores determinantes al espacio. El primero porque no termina de encadenar regularidad y el segundo, porque suele partir desde muy abajo y tampoco está terminando de atreverse una vez tiene la pelota en su poder. Por lo tanto, todo queda a expensas de un Aubameyang que fue el autor del único gol del equipo al contragolpe este curso: ante el Valencia, tras un córner a favor de los ches. Pero el gabonés regresa de lesión y tiene 37 años, por lo que no puede depender de él encontrar los caballos para dañar a un Barcelona poderosísimo, pero que ofrece autovías para correr.