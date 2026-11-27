Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, espera un partido de máxima exigencia ante uno de los mejores equipos del mundo, reclama concentración y personalidad para competir y confía en el apoyo de Riazor para intentar dar la sorpresa. Hidalgo confirmó que Zaka está preparado para regresar a la convocatoria y volvió a situar la permanencia como el objetivo prioritario del equipo. El técnico también destacó la importancia de "sufrir muchísimo" y de tener argumentos con balón para hacer daño a un Barcelona que considera muy reconocible en su propuesta.

El accidente de Aubameyang:: “Lo más importante es que la persona afectada en el accidente, por lo que parece, está bien. Le mando un abrazo enorme, esperemos que se recupere lo antes posible y le invitamos a venir a Riazor cuando pueda. Al final es como te cuenten las cosas. Ha tenido un accidente, está bien, no es nada grave. Al principio te da un poco, pues normal cuando pasan cosas de este tipo. Que quede en un susto, es lo mejor para todos”.

Zaka está preparado para entrar en la convocatoria: “Ha sido largo para él, una situación un poco rocambolesca, porque ha tenido que estar mucho tiempo fuera. Ha entrenado con normalidad toda la semana. Al final no es lo mismo una mano que una lesión muscular. Él está bien y, en principio, está preparado para poder ir convocado”.

Aubameyang matiza su mensaje sobre el Barça: "Cuando vuelva a Barcelona, sí será especial" Más información

Precaución con la evolución de Ede: “Seguramente está evolucionando más lento de lo que podíamos esperar, con un poco más de cautela, sobre todo por esas malas sensaciones que tuvo. Ahora estamos con esa precaución y tenemos que ir viendo esa evolución”.

Cómo hacer daño al Barcelona: “Tenemos que tener un día muy acertado en todos los sentidos, con muchísima concentración, un día para no desesperarse demasiado. Viene seguramente uno de los mejores equipos del mundo y, a partir de ahí, trabajar las situaciones que podamos creer que nos pueden beneficiar, intentar estar muy ajustados sin balón e intentar también hacerles daño con balón, sabiendo que todos los equipos tienen esas debilidades”.

La agresividad del Barça: “Sabemos la agresividad que tiene el Barça sin balón, te pone en muchísima dificultad, sobre todo en ese robo tras pérdida que hacen. Luego también tienen un repliegue espectacular. Creo que Hansi (Flick) les ha llevado a un nivel de competitividad muy grande, lo están demostrando cada semana y veremos por las opciones que podemos optar”.

El Barça vuelve a tener la llave de los 30.000 en Riazor Más información

Las claves para competir: “Tenemos nuestras situaciones, queremos intentar creer que pueden pasar más cosas de las que estamos trabajando para poder hacerles daño, pero hay claves contra el Barça que tienes que tener muy claras. Sabes que vas a tener que sufrir mucho sin balón, estar muy ajustado. Saber las situaciones en las que puedes transitar, hacerle daño. A partir de ahí tienes que tener esa dosis de balón en campo contrario, tener esa personalidad, llevar el balón de lado a lado y, sobre todo, son momentos en los que contra un equipo de ese nivel tienes que estar ajustado”.

La posible presencia de Lamine Yamal: “Como entrenador, al final tengo que preparar un partido contra todas las posibilidades que hay. A partir de ahí veremos los jugadores que el entrenador del Barcelona decide poner. Tienen jugadores de clase mundial prácticamente en todas las líneas y veremos a ver qué once saca”.

¿Firmaría el empate?: “Siempre sales con la convicción de competir los partidos. Somos equipos de Primera División, en los que todo está igualado. Evidentemente, cuando vienen equipos de esta entidad siempre sabes la dificultad, pero siempre con la ilusión de ir con todo, pelear y poder competir a nuestro máximo nivel. Será un partido de mucha tensión y tenemos que competirlo al máximo nivel”.

Aubameyang avisa al Barça: "Es la primera semana que he podido entrenar sin dolor, estoy al 100%" Más información

La permanencia y el músculo económico del Dépor: “Lo más importante es casar la realidad con las expectativas. Nosotros, después de muchísimo tiempo fuera de Primera División, fuimos capaces de volver y de estar en el sitio que se merece el Dépor. A partir de ahí tenemos que tener las cosas claras, saber que nuestro objetivo principal es mantener la categoría. Eso es lo que nos marcamos al principio del año y en eso nos tenemos que seguir moviendo”.

Aprender a sufrir en Primera División: “Nosotros tenemos que saber que en Primera División tienes que ser muy competitivo, capaz de sufrir muchísimo, estar dispuesto a sufrir. Tienes que competir al máximo nivel todos los duelos que puedas tener, ser muy intenso, saber y aceptar que hay muchísimos momentos de los partidos que no van a pasar por donde tú seguramente pensabas en algún momento. Ser sólidos, tenemos que tener orden, tenemos que volver a eso, y no solo contra el Barça, sino contra cualquier equipo de la categoría”.

Una cita especial para Hidalgo: “Yo soy de Barcelona, de Canovellas, que está a media hora. Tengo toda la familia ahí. De los 12 años a los 21 estuve en la cantera. A partir de ahí son situaciones que, como entrenador, uno siempre busca, llegar a enfrentarse a equipos de máximo nivel. Evidentemente me crié ahí. Hace muchísimo tiempo ya, pasó demasiado tiempo desde que estuve allí, pero cuando te enfrentas a equipos de esta entidad uno siempre los ve de manera diferente y especial”.

La imagen del coche de Aubameyang tras el leve incidente en el trayecto hacia Abegondo Más información

Bil puede ser importante para el juego directo: “Creo que estuvimos bastante más incómodos el día del Espanyol que el día del Alavés. Sí que es cierto que no tuvimos una gran fluidez con balón. En la segunda parte fuimos capaces de tener una estructura reconocible, de llevar el balón de lado a lado, situaciones de uno contra uno. Tenemos que seguir mejorando en esas situaciones. Venimos de unas situaciones muy estables en ese apartado y, a partir de ahí, cuando tienes equipos que te van muy alto, siempre tienes que tener una última línea fiable para poder ganar ese tipo de duelos”.

Las rotaciones del Barcelona no alteran el plan del Dépor: “Si te preguntara a ti cómo va a jugar el Barça, seguramente me vas a explicar cómo juega. Tiene un patrón muy claro de lo que quieren y cómo lo quieren, lo hacen increíblemente bien. Por eso compiten al nivel que compiten. A partir de ahí pueden cambiar perfiles, pero no creo que vayan a cambiar demasiado en su idea”.

La ilusión de Riazor ante una cita de máximo nivel: “El otro día veíamos el documental y a uno se le vienen muchas imágenes del año pasado, los momentos buenos, los momentos no tan buenos. El día de Las Palmas fue increíble. Después de muchísimo tiempo nos hemos ganado el derecho a competir contra los mejores de la Liga española e incluso del mundo. Es un día que, como entrenador, ves el potencial que tienes delante, pero a mí me hace ilusión que llegue, por ver a nuestra gente, porque llene el estadio, porque lo disfrute. Vamos a intentar competirlo con todo, estar siempre dentro del partido para poder competirles. Sabemos la dificultad, pero esa ilusión no nos la va a quitar nadie porque nos lo ganamos el año pasado”.

Las autopistas del Barcelona no son para este Deportivo Más información

El Barcelona promedia cuatro goles por partido: "Creo que tiene una media de cuatro goles por partido. Han ganado once partidos de los doce que llevamos, perdieron contra el Real Madrid y en Champions han perdido contra el París Saint-Germain. Eso te habla del nivel del rival que tenemos enfrente. Sabemos que tenemos que tener esa dosis de sufrimiento y estoy convencido de que mis jugadores tienen eso interiorizado en la cabeza. Tenemos que ser un equipo que también tenga sus armas para poder hacerle daño. Con nuestra afición vamos a ser mucho más poderosos, lo sabemos. Tenemos que competir el partido al cien por cien”.

Puntos débiles del Barça: “Todos los equipos tienen sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Nosotros, como cada semana, intentamos explicar a los jugadores dónde creemos que le podemos hacer daño. También tenemos que explicar las virtudes del rival, dónde nos pueden hacer daño ellos a nosotros, trabajarlo y, a partir de ahí, esperemos que pasen más cosas de las que tenemos preparadas nosotros y de las que tienen ellos”.