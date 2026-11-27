Varios jugadores del Dépor realizan un rondo en AbegondoEntrenamiento de pretemporada del Deportivo en Abegondo Quintana

La plantilla blanquiazul permanecerá en tierras vascas entre los partidos contra el Portugalete, el miércoles 2 de diciembre, y el Racing de Santander, el sábado 5, para evitar desplazamientos y preparar la visita a El Sardinero.

El Deportivo ya tiene encarrilado el plan para su miniconcentración de la próxima semana. La expedición blanquiazul se instalará en Bilbao después de disputar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Portugalete y permanecerá en tierras vascas hasta el desplazamiento a Santander para medirse al Racing. Durante esa estancia, el equipo realizará al menos una sesión de entrenamiento en Lezama, la ciudad deportiva del Athletic Club.

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El calendario obliga a Antonio Hidalgo a buscar alternativas para optimizar el trabajo y el descanso de sus futbolistas. El Dépor visitará al Portugalete el miércoles 2 de diciembre, a las 19.00 horas, en el campo de La Florida. Tres días después, el sábado 5, a las 14.00 horas, afrontará el compromiso liguero ante el Racing de Santander en El Sardinero. Regresar a A Coruña entre ambos encuentros supondría añadir kilómetros y reducir el tiempo disponible para preparar el siguiente partido.

El Deportivo repetirá así una fórmula que ya utilizó la pasada temporada, cuando permaneció fuera de casa después de jugar contra el Sámano en la Copa y antes de visitar al Zaragoza en Liga.