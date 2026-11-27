Feijóo, en la grada tras el final de un partido entre el Deportivo y el Sporting | Quintana

Todo ocurrió en Cedeira, que en una entrevista con El Chiringuito define Alberto Núñez Feijóo como "un pueblo precioso de Galicia". Allí todos los veranos Bieito Rubido, periodista y fundador de DXT Campeón, organiza una comida a la que acuden diversas personalidades que aprovechan para empaparse de los encantos del norte de la provincia coruñesa. Y allí fue donde, en un ambiente relajado y estival, Feijóo coincidió con Florentino Pérez y se puso sobre la mesa el mercado de fichajes.

"Hace ya dos o tres años que no viene, pero cuando venía a Cedeira hablamos del Madrid, de que si yo ficharía a este o al otro...", detalla Feijóo, que en aquellas conversaciones siempre planteaba la misma cuestión. "¿Y el Deportivo?". El candidato del PP a la presidencia del Gobierno no perdía la oportunidad en aquellos encuentros de plantearle Florentino opciones para que alguno de los jugadores del Real Madrid o de su cantera pudiesen recalar en Riazor.

"¡Y siempre me contestaba lo mismo!", recuerda Feijóo. La respuesta de Florentino era invariable en aquellos veranos de Cedeira: "Os dejamos a Valverde y lo teníais en el vestuario". "¡No me puedes contestar siempre lo mismo! En todo caso os lo preparamos muy bien y te lo enviamos. Y ahora juega de manera fantástica", le rebatía Feijóo al presidente del Real Madrid, con el que apunta en la entrevista que tiene una excelente relación.

Fede Valverde llegó cedido al Deportivo desde el Real Madrid en el verano de 2017 y tras cumplir una excelente campaña con el Castilla. En A Coruña no llegó a tener continuidad porque encadenó varias pequeñas lesiones y los técnicos, primero Garitano y después Mel, fueron más proclives a conformar el doble pivote con Guilherme y Borges. Alguna vez, entre críticas. alinearon al uruguayo, que entonces tenía 19 años, en el flanco derecho, sector en el que ahora parece consolidarse en el Real Madrid tras rendir de manera excelente en la medular. Valverde participó en 24 partidos con el Deportivo y fue titular en 12.

Alberto Núñez Feijóo se ha dejado ver en los últimos meses en varios partidos del Deportivo en el estadio de Riazor, en especial en las localidades que se sitúan tras el banquillo del equipo que adiestra Antonio Hidalgo. Su simpatía por el Deportivo es notoria por más que durante esta campaña electoral respondiese como un político a una pregunta que le formularon sobre sus preferencias futboleras. "Dépor, Celta y Real Madrid", zanjó.