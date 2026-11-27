David Mella, con Altimira en segundo plano, controla el balón durante el Deportivo-Osasuna en Riazor Quintana

El principal dilema de Antonio Hidalgo para recibir al Barcelona está en encontrar el equilibrio entre protegerse de la amenaza azulgrana y conservar suficientes recursos para hacerle daño. El partido invita a reforzar el centro del campo, juntar piernas para sostener el trabajo defensivo y multiplicar las ayudas, pero también exige tener futbolistas capaces de superar la presión y encontrar profundidad. "Vas a tener que sufrir mucho sin balón", advirtió el entrenador deportivista en la rueda de prensa previa al encuentro. La clave estará en resistir durante los tramos de dominio del Barça sin renunciar a tener personalidad cuando el balón pase a los pies blanquiazules. "Tener esa dosis de balón en campo contrario" y "llevar el balón de lado a lado" fueron algunas de las ideas que señaló Hidalgo para competir.

Respecto al parte médico, Zakaria Eddahchouri volverá a una convocatoria dos meses después de su lesión en la muñeca. "Ha entrenado con normalidad toda la semana. Está bien y está preparado para poder ir convocado", confirmó Hidalgo. La duda está en Bright Ede, cuya recuperación avanza más despacio de lo esperado. "Está evolucionando más lento de lo que podríamos esperar. Estamos teniendo cautela y precaución después de las malas sensaciones que tuvo al principio", explicó el técnico.

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Por su parte, Aubameyang ya completó los 90 minutos ante el Alavés y aseguró el jueves que se encuentra al cien por cien por primera vez desde su operación de menisco. Con todos los integrantes de la primera plantilla disponibles salvo la incógnita del central polaco, la convocatoria podría incluir también a algún futbolista del Fabril.

De cara al posible once de Hidalgo ante el Barça, Leo Román es indiscutible en la portería y Giménez apunta a recuperar su sitio en el eje de la defensa. Loureiro también parte con ventaja después del último encuentro, mientras que Quagliata será el elegido para tratar de minimizar el talento de Lamine Yamal, si finalmente está disponible.

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La otra plaza de la defensa ofrece más posibilidades. Ximo Navarro fue titular ante el Alavés, pero Altimira venía ofreciendo un buen rendimiento. Incluso cabe la opción de que ambos coincidan, con Ximo formando como lateral y Alti ocupando una posición más adelantada, en ese rol híbrido entre carrilero y extremo.

El centro del campo es quizá el gran frente abierto. Mario Soriano es fijo, pero el contexto del partido invita a juntar al menos tres centrocampistas puros. Casadó y Amatucci son dos candidatos para aportar orden y capacidad para ofrecer criterio con balón, mientras que Riki y Villares ofrecen otros perfiles para completar esa zona. La elección dependerá de cuánto quiera protegerse Hidalgo y de qué recursos pretenda conservar para tener el balón.

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Arriba, Aubameyang y Yeremay parten con ventaja para ocupar dos de las plazas. La tercera está mucho más abierta y dependerá de la vía que elija el entrenador para atacar al Barcelona. Mella puede ofrecer profundidad y velocidad al espacio; Luismi ya ha actuado en una posición más retrasada por banda, mientras que Adama aportaría conducción para superar líneas.

Por otro lado, también está la alternativa de Bil Nsongo, especialmente si Hidalgo busca una referencia para el juego directo. El propio técnico explicó que, ante equipos que presionan muy arriba, "siempre tienes que tener una última línea fiable para poder ganar ese tipo de duelos". Una idea que encaja con las características del camerunés y que puede convertirlo en una opción para ayudar al equipo a salir de atrás. El reto será decidir qué combinación permite al Dépor sufrir lo menos posible y, cuando tenga la oportunidad, encontrar caminos para amenazar al Barça.