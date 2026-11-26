Gerard Martín en el Barça Atlètic-Dépor de 2023 FCB

A lo largo de su odisea por regresar al lugar que le pertenece, el Deportivo se ha ido encontrando a menudo con caras familiares de los años más oscuros del barro. Aunque quizá esa historia de reencuentros tenga su capítulo más llamativo este domingo, cuando el Barça, dominador incontestable del fútbol español en los últimos años y uno de los grandes favoritos a ganar la Champions League, se presente en Riazor con una pareja de centrales formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín, dos jóvenes que sufrieron el ascenso blanquiazul en la categoría de bronce.

Para todo el planeta fútbol, Cubarsí es uno de los mejores centrales de la actualidad a pesar de no haber cumplido los 20 años. Pero en el imaginario colectivo del deportivismo, el diamante de La Masía, elegido mejor jugador joven de la última Copa del Mundo, Pau nunca dejará de ser protagonista negativo de uno de los momentos cruciales en la temporada del ascenso herculino. “La realidad es que no pudo con Davo”. Es esta, o similares, una frase recurrente, casi siempre de forma irónica, cada vez que Cubarsí es noticia por una exhibición defensiva en la máxima élite.

Davo: "Fue la época más bonita de mi vida" Más información

Porque el catalán participó en aquel encuentro de principios de diciembre de 2023 y que dio un giro al futuro de Idiakez con la remontada del Dépor en el Johan Cruyff (1-2). Venía de participar en el Mundial sub-17 y entró en la segunda parte para salir en la foto del tanto decisivo al perder un duelo en un balón largo con Lucas Pérez, que estuvo más rápido para asistir al asturiano.

Ese fue el único encuentro de Cubarsí contra el Dépor, ya que apenas tardó unos meses en asentarse en el primer equipo, lo que evitó que estuviera presente en mayo en Riazor, donde Gerard Martín sí vivió la fiesta blanquiazul. Porque su hoy compañero de batallas en el eje de la zaga culé era entonces el lateral izquierdo del filial. Y con una progresión muy diferente. No llegó al Barça hasta pasados los 20 después de formarse en el Cornellá, pero el paso del tiempo, las estrecheces económicas del club catalán y la confianza plena de Hansi Flick han provocado que en tres años haya pasado de ver al Dépor ascender en su cara, a regresar a Riazor como un fijo en el líder de Primera División. Es el cuarto jugador de campo con más minutos en la plantilla azulgrana y se está revelando como un central más que solvente, destacando a la hora de imponerse en duelos y recuperar balones, además de ser un peligro a balón parado como demostró ante el Villarreal.

Flick activa el banquillo Más información

El tercer protagonista de esta historia es Marc Casadó, compañero y capitán de ambos en aquel Barça Atlètic y que este domingo también estará sobre el césped... pero defendiendo los colores del adversario.