Aubameyang, en el avión de camino a Vitoria RCD

Un accidente de circulación a primera hora de la mañana de este lluvioso jueves tuvo como implicado a Pierre Emerick Aubameyang, jugador del Deportivo. El suceso ocurrió a las 9.23 de la mañana cuando el futbolista se dirigía a la Ciudad Deportiva de Abegondo. En el kilómetro 16 de la AP-9 en Piadela, cerca del enlace con la A6, el coche deportivo en el que viajaba Aubameyang impactó con otro vehículo. Afortunadamente no hubo daños personales, solo materiales.

El Deportivo había informado ayer a los medios de comunicación que el futbolista, que el domingo se enfrentará al Barcelona, su antiguo club en el fútbol español, saldría hoy a rueda de prensa. Esa intención se mantiene porque el jugador además se ha presentado al entrenamiento y trabaja con normalidad con el resto de compañeros.

Aubameyang es un gran amante de los coches deportivos y su presencia con ello no ha pasado desapercibida en la ciudad y área metropolitana durante los últimos meses.