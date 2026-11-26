Barcia, Yeremay y Mella celebran con sus compañeros el título de la Copa de Campeones RCD

Asumiendo que el mundo del fútbol es un relato continuo del eterno retorno, los caminos que llevan a ese destino no tienen por qué ser siempre los mismos. Así es como se pueden encontrar historias como la que este domingo reunirá en Riazor a cuatro protagonistas que han trazado cada uno su mapa, cuyo punto de partida conjunto puede situarse en una mañana de junio de 2021, cuando el Dépor Juvenil hizo historia al tumbar al Barcelona (3-1) para levantar su segundo título de la Copa de Campeones.

En aquella inolvidable jornada participaron en el bando blanquiazul tres futbolistas que han recorrido vistiendo los colores del primer equipo el tortuoso trayecto desde el barro hacia la élite: Mella, Yeremay y Dani Barcia. En el bando culé solo queda un jugador de esa hornada que haya llegado al nivel de exigencia máxima que siempre pone el club azulgrana: Pablo López Gavira, más conocido como Gavi. Todos de años diferentes, todos llamados desde las edades más tempranas a llegar a lo más alto antes o después.

Gavi era entonces uno de esos talentos precoces que tanto producen en La Masía. No había cumplido siquiera los 17 años (es de 2004, un año mayor que Mella), pero ya era un fijo en el conjunto culé. Y como el fútbol tampoco rechaza nunca una buena paradoja, fue, a pesar de esa derrota, el primero de los cuatro que consiguió dar el salto y asentarse en el fútbol profesional. Porque el andaluz no ha vuelto a cruzarse nunca con ninguno de los canteranos del Dépor debido, en parte, a que aquel partido en Marbella fue el último que jugó con cualquier equipo del Barcelona que no fuera el primero. Su paso posterior por el filial se redujo a 46 minutos en una única aparición y en la 2021-22 se estableció ya en el primer equipo siendo todavía menor de edad para jugar 47 encuentros y superar los 3.000 minutos en su año de debut.

Gavi controla el balón ante Mario Domínguez en el Dépor-Barça juvenil

De hecho, en ese primer curso fue puesto como ejemplo por parte de muchos deportivistas que creían que el trato por parte del equipo catalán hacia su canterano era mucho mejor que el que recibían en casa sus campeones, especialmente Noel y Trilli (hoy en Tenerife y Valladolid), que fueron los primeros en dar el salto a los mayores. Desde entonces, Gavi se ha consolidado en el Barcelona, no solo como internacional absoluto, sino que también viene de proclamarse campeón del mundo con España en la cita del pasado verano en Estados Unidos, México y Canadá.A fuego lento

El salto meteórico del subcampeón contrasta con la cocina a fuego lento de los tres canteranos del Dépor que se llevaron el trofeo. El primero en estrenarse fue Yeremay (2002), que no disputó ni un solo minuto en la final ni tampoco en la semifinal ante el Real Madrid. El canario tuvo que remar mucho para convencer primero a Borja Jiménez y después a Óscar Cano, pero no fue hasta el final de la campaña 2022-23, con la llegada de Rubén de la Barrera, cuando se estableció para convertirse, ya al curso siguiente, en el jugador franquicia del club coruñés. En esta carrera llena de altibajos para todos, el ‘10’ deportivista es curiosamente el más titular de los cuatro en el presente y el único que tiene el puesto asegurado de cara al encuentro de este domingo.

Porque, como difícil fue su ascenso hacia la máxima élite, más piedras en el camino se están encontrando también Barcia y Mella. El de Teo, el más joven de los cuatro (2005), trata todavía de encontrar su hueco en el fútbol profesional después de, junto al central, sumar a su lista de éxitos en la cantera el ascenso con el Fabril previo a contribuir a devolver al Dépor a Primera. El defensor de O Temple (2003) es el que atraviesa su momento más delicado y todavía no ha jugado ni un minuto esta temporada.

El domingo, 1.981 días después, todos ellos vuelven a encontrarse en una cita que traerá grandes recuerdos para unos y, seguro que, a pesar de todo lo que ha conseguido hasta el momento en su carrera, un ligero escozor de revancha para el otro.