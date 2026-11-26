Todo el deportivismo afronta con especial ilusión el regreso del Barcelona a Riazor ocho años después. Pero el encuentro tendrá un aliciente extra para Luismi Cruz (El Puerto de Santa María, Cádiz, 2001), después de haber sido uno de esos elegidos que pasan por la distinguida cantera azulgrana en su camino hacia la élite. Al contrario que varios de los rivales a los que se enfrentará este domingo, el extremo andaluz tuvo que buscar otro trampolín para llegar a la máxima categoría, pero se muestra igual de orgulloso de su propio camino. El zurdo repasa los primeros meses del Dépor en su vuelta a la cima, aunque empieza por hacer propósito de enmienda tras el mal partido en Vitoria.

¿Qué tal el inicio de la semana después de una derrota como la del sábado? Me imagino que habría caras largas el lunes al volver a Abegondo.

Sí, creo que no estuvimos a la altura de lo que requería el partido. Hemos sido críticos dentro del vestuario, muy autocríticos. Y creo que lo más importante es decirnos las cosas cuando no salen como deben. Pero creo que hay que mirar hacia adelante. Ya es pasado eso, tenemos un bonito partido por delante. Y sobre todo saber que no puedo volver a ocurrir, que sirva para aprender. Al final muchos somos nuevos en esta categoría y tiene que servir de aprendizaje para nosotros. Ahora toca mirar hacia adelante con ambición y con ganas.

La sensación es que molestó especialmente el cómo de la derrota, tanto escuchando a los aficionados como al propio Antonio Hidalgo. Esa manera de no competir, por decirlo de alguna manera, que es bastante raro verlo en el equipo ya desde el año pasado.

Sí, creo que el míster lo dijo. Al final, cómo perdimos no era la manera en la que queríamos. Siempre se van a perder partidos. Pero creo que tenemos un sello muy bonito que es que competimos en todos. Y creo que al final es lo más importante en esta categoría. Seguir vivo hasta el último minuto y nunca se sabe si una jugada puede conseguir un empate. Pero sobre todo sí es verdad que la imagen no fue la que queríamos. Y por eso hemos sido autocríticos de puertas hacia adentro y ya estamos con ganas de revertir esa situación.

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No sé si ha podido ver la rueda de prensa del míster allí mismo en Medizorroza. Hasta donde pueda contar, píntenos una imagen de cómo era el vestuario el sábado a las 16.00 horas. Porque sí se mostró así de molesto en la sala de prensa…

(Risas)... No, de puertas para adentro, al final creo que todos sabíamos lo que había pasado. No había que meter más cizaña, por decirlo así, después del partido. Cuando vinimos aquí el lunes, más relajados todos, analizamos lo que había que analizar, se ve todo con más tranquilidad, se pueden ver las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, las que no vuelven, las que no pueden volver a pasar... Al final, después del partido cada uno está caliente, mejor no decir nada. Cuando analizamos el partido todos juntos se sacan mejores conclusiones.

Se quejó también de algo que viene siendo una constante desde que empezó la temporada, de que todos los equipos ponen el foco en el Dépor a pesar de ser un recién ascendido. Entre la historia que tiene el club, el mercado... parece que nadie lo afronta como un partido más.

Sí, al final para mí sinceramente no es una molestia, al revés, es un halago que se hable tanto de un recién ascendido para bien. Yo creo que también nosotros dentro del vestuario tenemos que hacerlo ver, que al final los equipos se motivan a jugar contra el Dépor por la historia que tiene. Y aunque seamos un recién ascendido, ya estamos viendo que nos ven de forma diferente y eso nos tiene que servir para no salir con esa, a lo mejor, relajación. Quizá relajación no es la palabra, pero sin esa chispa que nos faltó ante el Alavés y que nos pasó factura a lo largo del partido. Nos tiene que servir para saber cómo nos ve la gente de puertas hacia afuera.

¿Cree que puede pesarle a veces a ustedes mismos, aunque sea de forma inconsciente?

Sí, al final hay que ir con la humildad de un recién ascendido pero sabiendo la historia que tiene el club, lo que representa su afición y al final es muy importante para nosotros también tener a toda la afición detrás que nos están apoyando en todos los desplazamientos, yo creo que es un factor muy importante y este domingo creo que también lo va a ser para nosotros.

Lo bueno es que si hay algún partido en el que el rival no va a poder excusarse en lo que ha gastado el Dépor en fichajes es el de este domingo.

Es un partido especial para mí porque jugué allí un año y me trataron muy bien. Fui muy feliz ese año que estuve. Los compañeros, los entrenadores, todo fue muy especial para mí y al final encaramos el partido sabiendo a quién nos enfrentamos. Son uno de los mejores equipos del mundo, más en forma. Toca afrontarlo con humildad, pero también con ambición. Queremos dar una buena imagen delante de nuestra afición. Pienso que el factor Riazor a nosotros nos va a dar ese empuje cuando tengamos minutos malos y ellos nos estén presionando. Nos ayudará a competir el encuentro.

Cuando uno, siendo futbolista de la misma categoría, ve los números del Barça y cómo está triturando rivales... ¿En qué se fija? ¿Cuál cree que es la gran diferencia?

Yo creo que al final se nota en la rapidez con la que ejecutan los movimientos, sacan disparos rápidos, la manera de presionar... creo que encima Flick tiene un estilo que es muy ofensivo, de ir siempre hacia adelante y creo que eso ahora mismo en la liga española ha asfixiado a todos los equipos físicamente. Creo que en la rapidez de ejecución es en lo que más se nota.

Con el Barça vendrán varios chicos que ni siquiera han cumplido los 20. Usted ha tenido que recorrer un camino más largo para tener continuidad en Primera, pero entiendo que es igual de satisfactorio cuando ahora se ve en el Metropolitano o ante partidos como el del domingo.

Sí. Al final es una alegría porque como bien has dicho cada uno tiene su camino. Cada circunstancia es diferente. Es verdad que ahora salen niños muy pronto, que son los mejores del mundo con 18 y 19 años, pero yo la verdad que estoy orgulloso de lo que estoy consiguiendo porque no me quiero quedar aquí, quiero tener continuidad en Primera División y estoy haciendo todo lo posible para que sea así.

Luismi Cruz en un momento de la entrevista QUINTANA

A uno de esos mejores del mundo antes de los 20 le dio usted la alternativa. ¿Cómo recuerda a ese Lamine Yamal adolescente?

Con la edad que tenía, ya era muy muy muy bueno. Creo que tenía 15 años cuando debutó con nosotros y no te imaginas que aquel niño con 19 años iba a ser campeón de Europa y del Mundo. Me alegra que entrara por mí en su debut, pero su trayectoria ya tenía su destino. Era muy diferente a los demás. Con esa edad no te esperas que tenga esa soltura sobre el campo, esos movimientos, se le notaba algo diferente y con su trabajo ha llegado a donde ha querido. Esperemos que no le salga tan buen partido como de costumbre, pero también es bueno para nuestra gente ver a jugadores así, con su talento y su magia dentro del campo. Y nosotros intentaremos contrarrestárselo.

Es uno de los muchos talentos que saca La Masía año sí y año también. ¿En ese año que pasó allí pudo averiguar cuál es el secreto?

Desde mi punto de vista después de haber estado allí, creo que la clave es que tienen una filosofía desde que empiezan el fútbol once hasta que llegan al primer equipo. Al final todos los jugadores y todos los equipos juegan igual. Entonces cuando vas dando esos pasos, sean en equipos más grandes o menos, las posiciones son las mismas. Que luego tienes que tener la calidad o no. Pero los conceptos son los mismos y yo creo que eso es uno de los factores que ellos tienen muy bien inculcado desde pequeños a todos sus jugadores. Eso hace que cuando lleguen al primer equipo, se les vea con esa soltura, como si llevaran diez años jugando con los mayores. Pero yo creo que es a lo que están acostumbrados desde niños, a esos primeros pasos, a jugar de cara... y al final yo creo que es una marca que tiene ese club y que lo está haciendo grande.

¿Cómo afecta eso a los que llegan de fuera? Porque precisamente hay esa doble visión. Buena para los que lo viven desde el primer día, pero más complejo para todos aquellos que llegan como fue su caso, en la última etapa de formación.

Sí. Al final, cuando llegas son otros conceptos totalmente diferentes a los que a lo mejor tú estabas acostumbrado.

Casi hay que reaprender todo el juego...

Pero sí es verdad que al final creo que cuando sales de allí, sales siendo mejor jugador. Porque si ya vas con 20 años y aprendes conceptos nuevos, al final todo lo que incorporemos los futbolistas, siendo a una edad o a otra, nos mejora futbolísticamente.

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Pero es inevitable tener que pasar un proceso de adaptación. El balón debe volar.

La verdad es que al principio sí costaba, porque había que estar en posiciones muy concretas en momentos concretos. Al final está acostumbrado de pequeño a un determinado tipo de juego, pero luego en cuanto coges esa dinámica es mucho más fácil, porque también hay mucha continuidad con el balón y se disfruta mucho.

Puede entenderse entonces lo que le sucede a muchos canteranos que salen del Barça y le cuesta mucho encontrar su sitio en otro lugar.

Tiene sus pros y sus contras, claro. No hay tantos equipos fuera del Barça que tengan ese estilo de juego. Pero yo creo que si un jugador es bueno, y en esa cantera casi todos los que están, o todos, son buenos, cualquier jugador puede jugar en cualquier equipo. Aprendiendo a una edad u otra. Igual que lo mío fue al revés, yo creo que ellos también pueden hacerlo a la inversa perfectamente cuando se van.

¿Fue decisión suya la de salir porque llegó el Tenerife y la opción de jugar en Segunda?

Yo tenía la ilusión de jugar allí. De ver lo que te estaba comentando antes, de lo que era el club por dentro, porque al final desde fuera vemos lo que es, pero hasta que no estás dentro no lo sabes realmente. Entonces tenía esa ilusión de ir, de probar y sobre todo, la ambición de subir al equipo a Segunda División, que estuvimos cerca. Creo que hicimos un buen año, pero al final los precios son como son y no lo pudimos conseguir.

Luismi Cruz en un momento de la entrevista QUINTANA

Ese camino lo ha llevado a Primera en todo caso, aunque fuera después de dar un rodeo. ¿Cómo afrontó el verano antes de este gran salto?

Al final fue un verano de incertidumbre. Siempre te preguntas si tendrás el nivel o no, pero creo que hemos demostrado en los primeros partidos que le competimos a todo el mundo. Yo personalmente me encuentro bien. Creo que es lo que tanto llevamos esperando estos años. Estoy con esas ganas de ir a estadios nuevos, de enfrentarme a equipos que veías por televisión... es una ilusión y una satisfacción de decir. “Vine al Dépor con la ilusión de subir a Primera y lo he conseguido”.

¿Ha tenido que trabajar algo específico? ¿Alguna carencia que viera que debía mejorar o corregir para poder estar al nivel de la categoría?

Cada jugador tenemos nuestro trabajo también individualizado fuera. Creemos que es lo que mejor nos viene. A lo mejor unos para el choque, otros para ganar ese punto de velocidad... pero yo sigo haciendo las mismas cosas que el año pasado me llevaron a competir bien en Segunda y conseguir los objetivos.

A nivel de juego está alternando en varias posiciones. Algo similar a la temporada pasada, precisamente, moviéndose por todo el frente de ataque. Incluso de nuevo pegado a la banda como el sábado en Mendizorroza. Da la sensación de que entre los nuevos fichajes y las lesiones, el míster todavía está buscando cómo encajar todas las piezas que tiene en la zona ofensiva.

Al final yo creo que nosotros nos debemos a donde el míster nos ponga. Ya sea por dentro o por fuera. Y creo que también es una ventaja poder jugar en más de una posición, porque creo que con eso le damos más opción al entrenador de que nos pueda poner en diferentes demarcaciones. También Mario Soriano a veces juega más retrasado, a veces más adelantado, Adama puede jugar de extremo, en línea de cinco como carrilero... y creo que eso que tenemos en el equipo, de que todos podamos jugar en posiciones diferentes, hace que el míster al final se tenga que comer más el coco y ver cómo ese puzle le va encajando mejor.

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Empezaron bien la temporada, pero ahora están atravesando un momento complicado a nivel de resultados. ¿No sé si temen que empiecen los nervios, sobre todo teniendo en cuenta que se viene un final de año con partidos duros y un calendario apretado con la Copa?

Yo creo que dentro del vestuario hay esa tranquilidad de confiar en nosotros mismos. Del plan que tenemos que llevar a cabo. No creo que el equipo se vea como que ha dado un bajón, independientemente de los resultados. Sabemos la categoría que es. Y sobre todo creo que tenemos que ser un equipo estable, no de muchos altos y bajos. Hay que apostar por la estabilidad, tanto cuando las cosas vayan bien, como al principio de temporada, como ahora, que a lo mejor parece que no va tan bien, y se viene un partido complicado. Yo creo que tenemos que seguir con la misma idea, todos a una, afición, equipo, todos en la misma dirección. Y con eso seguro que vamos a cumplir el objetivo cuando lleguemos al final de curso.

¿Qué ayuda más en esos momentos complicados? ¿El grupo que ya estaban, que se sabe ganador, que viene de un año de éxitos y que lo tiene fresco, o toda la experiencia que ha venido a acumular de los Giménez, Casadó, Aubameyang...?

Yo creo que es la mezcla de todo. Es lo que funciona. Porque al final, gran parte del equipo también el año pasado vivió momentos durante la temporada donde parecía que no se terminaba de alcanzar la expectativa que llevábamos, el objetivo que teníamos. Pero claro, luego también nos han venido compañeros que ya sabemos de la trayectoria que tienen en el fútbol. En esos momentos en los que a lo mejor uno puede no estar tan acostumbrado a determinadas situaciones, que venga alguien así y sepa tranquilizar al grupo, apriete cuando tenga que apretar, nos da mucho.

Y eso hablando del factor puramente futbolístico. Pero en lo personal, desde el primer día tanto Hidalgo como el resto de sus compañeros no han dudado nunca en destacar la calidad humana de todos ellos. ¿Da la sensación de que eso también les ha pillado por sorpresa, especialmente a los recién llegados a la máxima élite?

A todos. Nos sorprendió a todos en el vestuario desde el primer día que nos encontramos. Todos los compañeros han llegado con esa naturalidad, afrontando el día a día sin creerse, como se suele decir, más que nadie. Son jugadores que ves en la tele y cuando los ves desde fuera puede parecer que son estrellas y no son personas, pero no tiene nada que ver con esa percepción. Al final son buenos compañeros y personas fantásticas. Todos, sin ningún tipo de excepción. Creo que son personas increíbles y al final eso también ayuda a que fueran acogidos mejor y tan pronto en el vestuario. Porque al final, cuando un grueso del grupo es como el nuestro del año pasado, que ellos vinieran con esa intención de querer aportar y de querer ayudar, pues nos ha servido mucho.