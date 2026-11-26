quintana. rueda de prensa de aubameyang en abegondo EC

La actualidad del jueves en el Deportivo no ha estado ni en el césped de Riazor ni en el interior de la ciudad deportiva de Abegondo, sino en la AP-9, donde Aubameyang dio el susto de la semana al verse involucrado en un leve accidente de tráfico que, afortunadamente, no dejó daños personales.

A primera hora de una mañana lluviosa, cuando se dirigía hacia la sesión de trabajo prevista para la plantilla deportivista, el atacante chocó con su Ferrari contra otro vehículo. Ni él ni los ocupantes sufrieron daños físicos, aunque los coches sí que terminaron con desperfectos.

El Ferrari de Aubameyang tras el accidente de este jueves

De hecho, el vehículo de la otra persona envuelta en el incidente tuvo que ser retirado por la grúa, que acudió al lugar del suceso para despejar la vía. Fueron menos las consecuencias para el de Aubameyang, que pudo acudir en el propio Ferrari a Abegondo para continuar su mañana con la normalidad que le permitió el percance.

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El futbolista se ejercitó con normalidad y salió a sala de prensa como estaba previsto desde el miércoles. Tranquilizó a todos y lo primero que hizo fue acordarse del otro protagonista del accidente. "Lo importante es que la otra persona no tiene nada".