Josema Giménez conduce el balón en el Deportivo-Osasuna Patricia G. Fraga

Fueron solo 45 minutos. Pero unos 45 minutos muy largos. Para el Deportivo y, por ende, para el propio Antonio Hidalgo. Tanto que el técnico buscó que su equipo reaccionase ante el Alavés introduciendo en el descanso a un Josema Giménez que había iniciado el partido en Mendizorroza desde el banquillo para minimizar riesgos de una posible lesión.

No llegó el central en las mejores condiciones a A Coruña, después de jugar más de la noche del martes en Uruguay e iniciar un largo viaje de regreso que finalizó en la tarde del jueves, a menos de 48 horas para el duelo en Vitoria. Pero su presencia parecía fundamental para arreglar el desaguisado del Dépor e Hidalgo no dudó en apostar por darle la alternativa.

Finalmente, la presencia de Giménez no sirvió para que el equipo coruñés mejorase demasiado, aunque su ascendencia a la hora de liderar la zaga deportivista es evidente. Porque el charrúa aporta intangibles en cuanto a una veteranía que es un bien escaso en la retaguardia blanquiazul y suma condiciones defensivas especialmente cuando se trata de proteger al equipo cerca del área.

Imprescindible

De esta manera, en Álava, Hidalgo volvió a dejar patente que el ‘Pela’ es uno de sus jugadores imprescindibles dentro del pasillo de seguridad que está conformando el técnico catalán en este salto del equipo a Primera. Porque la de Vitoria fue la primera suplencia del uruguayo desde que es futbolista del Dépor, ya que incluso la misma semana que fichó por el club, al límite del cierre del mercado de fichajes, el preparador deportivista le dio la alternativa como titular en el Estadio de La Cerámica junto a Noubi.

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Desde entonces, Giménez lo había jugado prácticamente todo, salvo los minutos finales precisamente en Vila-real y contra el Sevilla, entre semana. Y todo apunta a que, con una semana limpia, el central volverá a la titularidad frente al Barcelona.

Será clave su presencia en un partido de alta exigencia sin balón, pero también su participación a la hora de construir con la pelota en los pies. Porque el charrúa es uno de los protagonistas del equipo a la hora de iniciar el juego desde atrás.

De hecho, el zaguero es el futbolista del Deportivo que más pases progresivos (de más de 10 metros y en dirección a portería rival) promedia por partido, con 16,4. Un síntoma de que para avanzar hacia la portería rival es importante el papel del uruguayo, uno de los centrales más participativos de la Liga con balón. Ante el Barça de la presión no sobran perfiles así.