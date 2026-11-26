Los jugadores del Barcelona celebran un gol ante el Sabah EFE

Cualquier circunstancia que juegue a favor es importante para enfrentarse a un equipo como el Barça y el calendario le ha sonreído al Dépor, que recibirá al conjunto catalán después de un viaje a Azerbaiyán de 8.000 kilómetros entre ida y vuelta y antes de recibir al Atlético de Madrid en el Camp Nou.

A falta de ver cómo afronta Flick el duelo de Riazor, lo que es cierto es que en Bakú ante el Sabah empezó a compensar esta dura semana con rotaciones. El pasado miércoles, el técnico alemán apenas alineó a cinco habituales y uno de ellos, Fermín, no podrá jugar ante el Dépor por sanción. Joan García, Gerard Martín, Pedri y Gordon fueron los únicos titulares en Champions, donde el foco fue para los Gabril Jesus, Adeyemi y compañía.

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Dani Olmo, que presumiblemente ocupará el lugar de Fermín frente al Dépor, jugó 45 minutos, mientras que Rapinha solo salió al césped el último cuarto de hora. A esto hay que sumar la ausencia de Lamine, que ni siquiera viajó por unas molestias en el tobillo.

Pendientes de Rodri

Ya de vuelta en Barcelona, el equipo azulgrana se entrenará este jueves para empezar a preparar ese encuentro frente al Dépor para el que todavía no está descartado Rodri Hernández. El centrocampista sufrió una lesión muscular a principios de mes y ultima su regreso a los terrenos de juego para afrontar ya sobre el césped el final de 2026.

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No parece, en todo caso, que vaya a ser titular, especialmente teniendo en cuenta la importancia del choque del martes ante su exequipo. Pero no sería sorprendente que el preparador alemán le diese minutos en el tramo final del encuentro para que empiece a recuperar sensaciones.