Yeremay, extremo del Dépor, encara a Gerard Martín (i), actual defensa del Barcelona, durante el partido disputado en Riazor en la 2022-23 ante el Barça Atlètic Archivo DXT

El Barcelona vuelve a llamar a la puerta de los 30.000 espectadores en Riazor. El Deportivo recibirá este domingo al actual líder de Primera División, un reclamo de primer nivel para una afición que lleva casi una década sin alcanzar esa cifra en un partido de la máxima categoría. La última vez que el estadio coruñés superó los 30.000 en Primera fue el 19 de marzo de 2017, en el derbi gallego ante el Celta. Aquel encuentro reunió a 30.760 espectadores y terminó con victoria visitante (0-1), gracias a un tanto de Iago Aspas en el minuto 74. Este domingo se cumplirán nueve años, ocho meses y diez días desde aquella tarde. Casi diez años sin que Riazor cruce esa frontera en la categoría de oro.

La curiosidad es que el otro partido que superó los 30.000 en la última década también tuvo al Barcelona como protagonista. Aunque entonces fue su filial. El 12 de mayo de 2024, el Deportivo se jugaba el ascenso a Segunda División ante el Barça Atlètic y 31.833 aficionados abarrotaron el estadio. Cuatro temporadas en la cuarta categoría del fútbol español, el paso por el barro y una ciudad volcada con la posibilidad de regresar al fútbol profesional desembocaron en una tarde que quedó grabada en la memoria colectiva blanquiazul. Lucas Pérez, con un lanzamiento de falta, marcó el único tanto de un encuentro que devolvió al Dépor a Segunda después de casi cuatro años de penitencia.

Desde aquel derbi del 2017 ante el Celta, Riazor volvió a acercarse a los 30.000, aunque solo los rebasó en el citado partido ante el Barça Atlètic. El precedente más reciente es el choque ante el Betis, esta temporada, con 29.034 espectadores. También se superaron los 29.000 contra el Elche (29.038) y el Valencia (29.077), mientras que en Segunda División se logró el pasado curso ante Las Palmas (29.795), Andorra (29.680) y Cultural Leonesa (29.079). En el camino quedaron otras grandes citas, como el playoff ante el Mallorca en 2019, con 29.271 personas, o la semifinal de la promoción frente al Castellón en 2023. Aquel día se registraron 28.828 espectadores, un récord de Primera RFEF que después fue superado.

El Barça vuelve ahora a Riazor con la posibilidad de convertirse, de nuevo, en el invitado de una de esas grandes imágenes de la historia reciente del deportivismo. Hace casi diez años fue el Celta quien dejó la última marca por encima de los 30.000 en Primera. En medio, el filial azulgrana fue testigo de una de las mayores explosiones de alegría de la afición blanquiazul. Este domingo se puede cerrar el círculo.