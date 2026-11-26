Aubameyang en la sala de prensa de Abegondo QUINTANA

Con su naturalidad habitual trató Pierre-Emerick Aubameyang el accidente de coche que tuvo esa mañana en la AP-9 camino del entrenamiento del Dépor en Abegondo. El delantero blanquiazul completó el entrenamiento con total normalidad y quiso tranquilizar a todos, mostrando también empatía con la persona que conducía el otro vehículo implicado.

"Ha sido un pequeño susto. Al final estamos bien. Es lo más importante. Son cosas que pasan en la vida. Lo más importante es que la persona que tuvo el accidente conmigo no tenga nada. Después de las cosas malas, vienen las cosas buenas".

Otro susto con Aubameyang, que sufrió un accidente en la AP-9 cuando iba a entrenar a Abegondo Más información

El gabonés lleva unos meses ajetreados en este inicio de temporada. Después de una puesta en escena estelar con cinco goles y dos asistencias, tuvo que pasar por el quirófano para operarse del menisco. Reapareció antes de lo que estaba previsto, pero la semana pasada tuvo que someterse de nuevo a pruebas médicas para revisar unas molestias en el tobillo. Esta semana, después del susto con el coche, se prepara ya para afrontar con tranquilidad una cita con el Barcelona.