Aubameyang, justo después de forzar el gol del Dépor en Mendizorroza ante el Alavés Fernando Fernández

Pierre-Emerick Aubameyang no quiere que sus palabras sobre el Barcelona se interpreten como un desaire a la afición azulgrana. El delantero del Deportivo salió al paso de las reacciones que provocó su respuesta sobre el reencuentro con su antiguo equipo y utilizó sus redes sociales para aclarar que el partido del domingo tiene un contexto diferente. El gabonés, que afronta la visita del líder a Riazor al cien por cien que regresó de su lesión, dejó claro que volver a jugar en el Camp Nou sí tendría una carga emocional especial.

"Ya empezáis... Jugamos en casa, así que no tiene nada de especial. El día que vuelva a Barcelona, entonces sí que será especial", escribió en francés. Un mensaje con el que quiso contextualizar su respuesta en la rueda de prensa, donde había reconocido que su paso por el Barça, aunque breve, ya queda lejos. "Siempre pienso en ese momento en el Barça. Siempre me hablan de eso, pero no es más especial por eso. Es un partido contra uno de los mejores equipos, pero ya está", había señalado.

@ActuFoot_ Vous commencez 🤷🏽‍♂️ nous jouons à domicile donc il n’y a rien de spécial, le jour où je retourne à Barcelone ça sera forcément spécial — AUBA⚡️ (@Auba) November 26, 2026

Más allá de ese reencuentro, Aubameyang afronta la visita del líder con buenas sensaciones. El atacante aseguró en su comparecencia que se encuentra en plena forma por primera vez desde que reapareció de su lesión. Una noticia positiva para un Deportivo que buscará complicarle las cosas al equipo de Hansi Flick este domingo en Riazor.

El día también dejó un pequeño susto para el delantero, que se vio involucrado en un incidente en la autopista este jueves. El episodio quedó en nada y no altera sus planes para un partido en el que espera ser importante. Aunque no concede un significado especial a enfrentarse al Barça en A Coruña, sí tiene claro que el escenario y el rival ofrecen una buena oportunidad para reivindicarse.