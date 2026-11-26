Aubameyang en el Dépor-Alavés FERNANDO FERNÁNDEZ

Pierre-Emerick Aubameyang tiene los cinco sentidos puestos en el Barcelona y en cómo explotar un escenario propicio para un jugador de sus características. Una vez superado el susto que vivió este jueves en la autopista, el delantero blanquiazul confía en ponerle las cosas complicadas al líder de la Liga y asegura que está en plena forma por primera vez desde que reapareción de su lesión. No se muestra especialmente entusiasmado con su reencuentro con el equipo culé, aunque destaca por encima de todos la figura de Pedri:

Reaparición. “Fue algo muy rápido. Empecé a entrenar al poco tiempo de la operación. Ha ido todo bien, tengo que darle las gracias a la gente que estuvo conmigo, porque hemos trabajado mucho. Estoy bien. Ahora pienso que es la primera semana que me siento sin dolor y sin nada, es una buena señal”.

Tobillo. “Pienso que ha tenido algo que ver. Cuando tienes algo así, no te enteras, pero para proteger un poco la rodilla, apoyas un poco mal el pie y pienso que fue por eso. Pero después de dos días el tobillo estaba bien, pude jugar los 90 minutos. Para mí era bueno saber cómo iba a estar después del partido y estuvo todo bien”.

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Derrota. “La derrota del otro día a todos nos ha molestado. Hemos jugado un partido sin ganar duelos. Eso es lo que más te duele. Puedes perder un encuentro, pero tienes que darlo todo. Eso lo hemos hecho desde el principio, por eso estuvimos un poco… no sé cómo decirlo, pero con esta molestia. Es importante mirarse en el espejo y cambiar las cosas. Tenemos un buen grupo, con gente inteligente que entiende que no ha hecho bien y hay que decirlo cuando no se hace bien y mirar hacia adelante. Es perfecto jugar contra el Barça ahora, porque seguro que haremos un buen encuentro”.

Qué esperar del equipo. “Lucha, lo que se puede esperar de mí es lucha. Va a ser un buen partido. Estoy con mucha ilusión para jugar este partido. Lo hacemos en casa y vamos a luchar para ganar y por los nuestros”.

Barça imparable. “Tenemos que hacer algo más que en el último partido. Tenemos que luchar, dar el máximo. Después ya veremos cómo va el partido. Sabemos que no va a ser fácil. En estos partidos no necesitas mucha concentración, ya sabes que juegas contra uno de los mejores equipos del mundo. Sé que los chicos van a estar listos para este partido y yo también”.

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Etapa en el Barça. “Para mí ya hace tiempo de esa etapa. Siempre pienso en ese momento en el Barça, que fue breve. Siempre me hablan de eso, pero no es más especial por eso. Es un partido contra uno de los mejores equipos, pero ya está”.

Mucho que ganar y poco que perder. “Pienso que va a ser la orden para el equipo. Tenemos que dejarlo todo en el campo. Como hemos hecho desde el inicio de la temporada, jugar sin complejos, creer en nosotros porque tenemos buen equipo. Y tener humildad para hacer los esfuerzos”.

Errores. “Sí, porque contra estos equipos, si cometes errores, ellos te matan. Es una verdad que ya sabemos. Pero también sabemos que habrá oportunidades. Es un equipo al que le gusta presionar muy alto, habrá espacios y tenemos que aprovecharlos”.

Claves. “Un jugador como yo, me gusta cuando las defensas juegan altas. Hay espacio para mí y me aprovecho mucho de eso. Si estamos con concentración, pocos errores con el balón, vamos a tener opciones para hacerle daño”.

Un jugador. “Son muchos los que son buenos, pero a mí me gusta mucho Pedri. He jugado con él y ese jugador te da pases, ritmo… para mí es el jugador que más me impresiona del Barça”.

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Mensaje a la afición. “El estadio va a estar lleno, va a empujar como siempre. Estos partidos también se juegan con la afición. Cuando defiendes y corres, el apoyo que nos dan es muy importante".

Cómo ve al Dépor. “Es el mismo equipo. Puede suceder que a veces en un partido así, un partido contra el Alavés, sabes que va a ser difícil. Pero me he encontrado bien en el equipo, estamos entrenando bien y tenemos que traducir lo que hacemos en la semana ahora al césped. Pero el equipo está preparado para competir en cada partido. Hemos tenido algunos jugadores con lesiones y siempre es difícil, pero el equipo está bien”.

Calendario complicado. “Lo veo partido a partido. Uno después del otro. Primero el Barça y no pienso mucho en lo que va a pasar en el próximo mes. Lo importante es el día a día. Desde fuera se pueden hacer cuentas para ver cómo se pueden sumar puntos, pero nosotros creemos que se pueden hacer las cosas bien, es la hora de sacar carácter y ganar partidos”.