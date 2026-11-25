Leo Román asegura el balón tras realizar una parada en el Espanyol-Deportivo Fernando Fernández

La gran intervención de Leo Román a cabezazo de Alejandro Santiago en el Espanyol-Deportivo ha sido elegida por LaLiga como una de las tres mejores paradas del mes de noviembre.

Así lo ha destacado el organizador de la competición en la red social X, donde ha abierto una encuesta para votar por la intervención más compleja del mes que está a punto de finalizar. Román compite por el premio con Stole Dimitrievski, portero del Valencia, y Julen Agirrezabala, meta del Valencia.

🔝🧤 Vota a la 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de noviembre en #LALIGAEASPORTS. ✨ Agirrezabala ✨ @Dimitrievski1 ✨ Leo Román #LALIGASAVEOFTHEMONTH | #PREMIOSLALIGA https://t.co/sPbuaOXCk0 https://t.co/NKmyIM9dxL — LALIGA (@LaLiga) November 25, 2026

Román voló hacia el palo para despejar el balón cuando este ya prácticamente le había superado después de un testarazo a bocajarro de Santiago, que se impuso en el duelo a Altimira. Por su parte, Dimitrievski compite por el galardón por su intervención ante De Frutos, que remató con poco ángulo pero mucha potencia en el Rayo-Valencia y obligó al macedonio a sacar una gran mano. El tercer contendiente es Agirrezabala, a quien se le computa un rechace con el brazo a un disparo de falta de Adrián Niño que rozó en la barrera, durante el Málaga-Racing.