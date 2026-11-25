Bil Nsongo, delantero del Deportivo, bebe de una botella durante un partido en Riazor ante el Levante Javier Alborés

La titularidad de Bil Nsongo se había convertido en una constante para Antonio Hidalgo, que lo había alineado de inicio en once de las doce primeras jornadas. Sin embargo, su suplencia reciente ante el Alavés abre un nuevo escenario. Con Aubameyang y Yeremay disponibles, el técnico apostó por reforzar el centro del campo y prescindió de una referencia que, más allá de sus dos tantos, tiene una influencia notable en la construcción ofensiva del Deportivo. Así lo reflejan los datos, que apuntan a que el equipo blanquiazul genera más peligro, pisa más el área rival y se asocia mejor cuando el camerunés está sobre el césped. Eso sí, se trata de una aportación que no siempre encuentra continuidad en el marcador.

Bil ha disputado 916 minutos en Liga (incluidos los tiempos añadidos) y ha celebrado dos goles, frente al Levante y Osasuna, ambos en Riazor. El último llegó en la remontada ante los navarros, al aprovechar un rechace de Sergio Herrera después de un remate de Aubameyang. Un registro todavía discreto para un delantero centro, especialmente si se tiene en cuenta que acumula 4,37 goles esperados (xG), una cifra que evidencia las situaciones de finalización que ha conseguido generar. Su desacierto en algunas ocasiones, con remates bloqueados y decisiones mejorables en el área, ha condicionado su producción. Pero reducir su aportación a esa diferencia entre goles y ocasiones sería quedarse en la superficie.

La comparación del Deportivo con Bil en el campo y sin él ofrece razones en favor del trabajo no tan visible del internacional camerunés. El Dépor pasa de generar 0,91 xG por cada 90 minutos a 1,32 cuando participa el delantero. Es un incremento cercano al 45%. También aumenta su presencia en zonas de finalización. Los toques en el área rival pasan de 14,78 a 18,30, casi un 24% más, mientras que los remates a puerta crecen de 3,43 a 4,18 por encuentro, según registros de Driblab. El Dépor llega más y produce ocasiones de mayor valor con Bil en el verde.

Respecto a la circulación, también se pueden observar diferencias. La precisión de pase en el último tercio sube del 65,12% al 71,25% con el delantero. Son más de seis puntos de mejora en una zona en la que cada conexión puede acercar al equipo al área o permitirle prolongar una posesión. El dato resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que se trata de un futbolista que no destaca precisamente por su finura técnica, aunque ha ganado seguridad en el trato con el balón y ofrece una salida cada vez más fiable. Parte de esa mejoría colectiva puede explicarse también por su función. Al fijar a los centrales y atraer su atención, Bil puede generar espacios y facilitar que sus compañeros encuentren líneas de pase en mejores condiciones. Por otro lado, la posesión general apenas varía, con un 47,91% frente al 47,27%, de modo que la clave no está tanto en tener más balón como en aprovecharlo mejor cuando el Deportivo consigue avanzar.

Dominante por alto

Una de las grandes virtudes de Bil, que ya ha mostrado en la élite, es su capacidad para pelearse con los centrales y ganar disputas. Por lo tanto, también existe una mejora evidente en el porcentaje de duelos aéreos ganados por el Dépor, que pasa del 43,16% al 51,10% con él. Es otra pista de la utilidad de un delantero cada vez más completo.

De hecho, Antonio Hidalgo ha insistido en varias ocasiones en su progresión. En octubre, cuando todavía buscaba su primer gol en Primera, explicó que Bil aportaba “mucho en presión, en esa última línea, en las descargas, ese trabajo, hambre”. El entrenador también subrayó que no lo veía ansioso por marcar, aunque recordó que el equipo necesitaba que el delantero estuviese cerca del área y convirtiese sus ocasiones. Tras su segundo tanto, ante Osasuna, fue todavía más explícito. “El trabajo de Bil es impagable, no para de luchar con y sin balón”, afirmó Hidalgo. Un reconocimiento que encaja con una aportación que va más allá de la aportación goleadora.

El Dépor pierde el balón y también el peligro Más información

Aun así, los números ofrecen argumentos para mantener a Bil en el once. Con él, el Deportivo pisa más el área, genera más ocasiones y encuentra mayor precisión en sus asociaciones cerca de la portería contraria. No siempre transforma esa superioridad en goles y esa es probablemente su principal asignatura pendiente. Pero su valor reside también en todo lo que sucede antes del remate. La cuestión para Antonio Hidalgo ya no es únicamente cómo alcanzar la mejor versión goleadora del camerunés, sino cómo aprovechar su trabajo sin renunciar a las posibilidades que ofrecen otros atacantes como Aubameyang y Yeremay.