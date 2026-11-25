Fermín antes de comenzar el partido de Liga de Campeones ante el Aston Villa en el Camp Nou EFE

Fermín no estará en Riazor y tampoco podrá competir el próximo miércoles ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El comité de disciplina de la RFEF ha acordado este miércoles imponer dos partidos de suspensión al jugador del Barcelona, que fue expulsado el domingo pasado cuando estaba en el banquillo durante el partido contra el Villarreal.

Después de otra buena actuación y de anotar el gol que supuso el empate tras llegar a verse 0-2 en la primera parte, en el minuto 68 Hansi Flick decidió sustituirlo para dar entrada a Dani Olmo. Fermín se quedó en el banquillo para ver el desenlace del encuentro, aunque finalmente tuvo que retirarse antes de tiempo también de la zona de suplentes después de ver la expulsión por protestar una acción polémica.

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Según recogió en el acta del partido el colegiado Alejandro José Hernández, el atacante fue expulsado por "levantarse de su banquillo y dirigirse hacia el cuarto árbitro, llegando a situarse a escasa distancia y realizando protestas a viva voz, repitiendo en varias ocasiones la expresión "¡No me jodas!". Asimismo, hago constar que el jugador abandonó el terreno de juego y se dirigió a los vestuarios antes de que pudiera mostrársele la tarjeta roja". Ahora, el comité de disciplina de la RFEF confirma el castigo de 2 partidos para Fermín "por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro, con multa accesoria en aplicación del artículo 52 (Artículo: 127) del código disciplinario".