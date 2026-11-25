Zaka completa la sesión con el grupo RCDEPORTIVO

La enfermería del Deportivo continúa vaciándose y el siguiente en entrar en la fase final de su recuperación es Zakaria Eddahchouri. Tras las recuperaciones de Aubameyang y Casadó, el delantero neerlandés ha completado este miércoles su primer entrenamiento con el grupo tras una lesión en la muñeca que le hizo pasar por quirófano el pasado 25 de septiembre. De esta manera, Zaka apunta a regresar a una convocatoria este domingo para medirse al Barcelona (16.15 horas) tras perderse seis jornadas de Liga.

Por otro lado, Brigth Ede, que también había llegado a ejercitarse un día con normalidad junto a sus compañeros durante el parón internacional, actualmente se encuentra realizando la activación con el resto de la plantilla, pero el resto de la sesión la hace al margen con el readaptador Nando Rodríguez. El central polaco sufrió una lesión muscular en el encuentro ante el Levante que, hasta el momento, le ha hecho perderse los últimos cuatro partidos de la competición doméstica.

Bright Ede da un paso más y encara la recta final de su recuperación Más información

El conjunto blanquiazul comenzó la sesión de esta mañana con una activación con rondos, y a continuación pasaron al trabajo táctico y ejercicios de fútbol reducido, de alta intensidad. Los fabrilistas a las órdenes de Antonio Hidalgo fueron Hugo Ríos y Noé Carrillo.