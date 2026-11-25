João Cancelo y Gavi, en el avión rumbo a Azerbaiyán FC Barcelona

El Deportivo recibirá este domingo (16.15 horas) a uno de los rivales más exigentes de la categoría en una semana especialmente intensa para el Barcelona. El conjunto blaugrana llegará a Riazor después de afrontar el desplazamiento más lejano de su historia en Champions para disputar su compromiso frente al Sabah azerí. Un calendario en el que también tendrán que contar con la visita del Atlético de Madrid al Camp Nou apenas unos días después, el próximo miércoles 2 de diciembre.

Debido a los 3.959 km que separan Bakú de Barcelona, el conjunto dirigido por Hansi Flick tuvo que poner rumbo a Azerbaiyán el pasado lunes, apenas 24 horas después de finalizar el encuentro ante el Villarreal. Un largo viaje de más de cinco horas de avión a Azerbaiyán para enfrentarse a una nueva jornada de la máxima competición continental (18.45 horas) que ha obligado al cuerpo técnico blaugrana a tomar decisiones. La más significativa ha sido dejar a Lamine Yamal en casa, después de que el club comunicase que arrastraba unas “leves molestias en el tobillo derecho”, con la intención de evitar riesgos y permitir que el extremo se recupere para afrontar en las mejores condiciones posibles los encuentros ante Deportivo y Atleti.

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La ausencia de la gran estrella azulgrana se suma a las bajas de Christensen, Xavi Espart y Rodri, que tampoco estarán disponibles para el encuentro europeo en el Estadio Olímpico de Bakú. En su lugar, el técnico alemán ha convocado a Jesse Bisiwu y Alex Campos para completar la lista.

El plan de regreso tampoco permitirá demasiado margen. Una vez finalizado el duelo, el Barcelona aterrizará de nuevo en tierras catalanas el jueves de madrugada, por lo que contará con 72 horas para preparar la visita a A Coruña, este domingo a las 16:15 horas.

Revancha ante el Atlético

Además, este exigente calendario no terminará tras el partido ante el Deportivo, ya que en cuanto el árbitro indique el final del encuentro en Riazor, tendrán que cambiar rápidamente el foco hacia la siguiente cita liguera. Y es que el próximo lunes ya tendrá que pensar en la cita ante el Atlético, el próximo miércoles en el Camp Nou a las 21.30 horas. De esta manera, el equipo catalán encadenará tres partidos en apenas una semana, con dos desplazamientos y un lejano compromiso europeo.

De esta manera, antes de pensar en Riazor, el Barcelona tratará de mantener el ritmo en la fase liga de la Champions y sumar un nuevo triunfo que le permita consolidarse entre los ocho primeros de la clasificación y, si es posible, golear al conjunto azerí para no perder de vista el golaveraje, que puede resultar decisivo en caso de empate en la tabla. Después de caer ante el PSG (4-2) y vencer al Aston Villa (3-0), los blaugranas buscarán recuperar sensaciones frente a un Sabah que se estrena en este escenario europeo, y llegarán al feudo coruñés con muchos kilómetros de viaje acumulados y el encuentro ante el Atlético en el horizonte del que actualmente solo le separan cinco puntos en la clasificación.