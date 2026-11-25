Leo Román evita el gol de Dani Olmo en el Barcelona-Mallorca de la temporada 2024-25 EFE

Quizá un portero agradezca cierta actividad para no quedarse frío y desconectarse durante un partido. Pero entre un poco de trabajo y el volumen de estrés con el que tuvo que lidiar Leo Román el 22 de abril del 2025 hay más de mil océanos. Porque el actual portero del Deportivo se reencuentra este domingo con el Barcelona, el equipo que le hizo sufrir de manera mayúscula aquel día de primavera en el Lluis Companys.

Fueron 40 los remates que recibió el cancerbero en aquel Barça-Mallorca de la jornada 32 de la temporada 2024-25, decisivo para dirimir al campeón. Lo logró ser finalmente el conjunto culé. En parte gracias a que Dani Olmo fue capaz de acertar una vez ante el muro ibicenco, que anotó el único tanto del encuentro en la primer minuto del segundo tiempo.

Llevaba ya por entonces el conjunto de casa 24 remates y acabó sumando 16 más hasta llegar a las cuatro decenas y establecer el récord de disparos por parte de un equipo en un único partido en la última década de la Liga. Año y medio después, el conjunto de Hansi Flick todavía es el propietario de ese mérito que, curiosamente, ayudó a Leo Román a saltar definitivamente al estrellato en la élite.

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No es para menos, teniendo en cuenta que 13 de esas finalizaciones fueron entre palos, una circunstancia que eleva a 12 sus intervenciones. En los diez años anteriores, tan solo Fernando Martínez (frente al Real Madrid con el Almería en la temporada 2022-23) y otro bermellón como Manolo Reina (también contra el Barcelona en la campaña 2019-20) acumularon más paradas (14) que la docena que firmó Leo en la Ciudad Condal.

Más de tres evitados

De esta manera, teniendo en cuenta el modelo probabilístico de Driblab, Román evitó aquel día 3,20 goles. Y es que según el proveedor de datos, los 12 disparos que fueron entre palos acumularon una probabilidad de gol —xGOT, expected goals on target, o goles esperados tras remate— de más de 3 goles. Especialmente significativas fueron sus paradas a Olmo, en el minuto 26, cuyo disparo se elevó hasta los 0,63 xGOT o a Pau Víctor, en el minuto 84, de 0,83.

También Lamine Yamal, en cuatro ocasiones, Fermín López, en dos, y Ansu Fati, Ferran Torres y Héctor Fort se toparon con el cancerbero que por aquel entonces defendía el arco de un Mallorca que aquel día remató únicamente tres veces... y ninguna sobre la portería de Szczęsny.

Más veces gigante

Curiosamente, ese encuentro de coronación en la carrera de Leo Román llegó en su temporada con menos continuidad desde su consolidación en Segunda División a préstamo en el Oviedo. Tras esa gran campaña 2023-24 en el conjunto carbayón, el meta de Ibiza regresó al Mallorca, donde la figura de Greif le cerraba la puerta a la titularidad. Con ese dilema entre porteros tuvo que lidiar Jagoba Arrasate, que acabó dándole únicamente siete encuentros de liga al balear... pero con grandes focos.

Y es que Román jugó aquel curso frente al Sevilla, la Real Sociedad, el Valladolid y el Alavés antes de medirse por primera vez al Barcelona. Fue en la visita del equipo culé a la isla y el partido acabó con un 1-5, aunque sin culpa alguna del portero. Aquello fue en diciembre del 2024 y no volvió a jugar en liga hasta el citado encuentro de vuelta frente al conjunto culé, en Montjuic.

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Sobresalió Leo en ese duelo y tan solo tres jornadas después apareció en otro escenario colosal como el Santiago Bernabeu... para firmar otra actuación sensacional. Porque si el encuentro entre el Barcelona y el Mallorca registró el récord de la Liga de encuentro con más remates de un equipo desde la temporada 2014-15, el duelo entre el equipo bermellón y el Madrid es todavía el segundo en esa clasificación, con 39 disparos merengues.

Ganó 2-1 el conjunto entrenado por Carlo Ancelotti, que necesitaba el triunfo para seguir vivo en una lucha por el título que se le escapaba. Lo hizo con un tanto agónico de Jacobo Ramón después de 11 paradas de Leo Román, un experto en sobresalir ante los grandes. Este domingo tendrá una nueva oportunidad para agrandar su figura y confirmar su mejoría como guardián de la meta blanquiazul.