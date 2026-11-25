Bil Nsongo y Aubameyang celebran juntos el gol de la victoria ante Osasuna en Riazor Quintana

La vuelta de Aubameyang abre de nuevo al Deportivo la posibilidad de utilizar una doble punta de las de toda la vida. El gabonés y Bil Nsongo apenas han podido compartir protagonismo como titulares durante la temporada –solo en cinco partidos–, condicionados por la lesión del ex del Olympique de Marsella. Sin embargo, su entendimiento ofrece otra vez una alternativa interesante para Antonio Hidalgo.

Bil asume buena parte del trabajo más físico del puesto. Su capacidad para pelear con los centrales, disputar balones, descargar de espaldas y ofrecer una referencia para el juego directo libera a Aubameyang de algunas de esas obligaciones. El gabonés puede partir de una posición más móvil, buscar espacios y explotar su facilidad para atacar el área.

Yeremay vuelve a perderse tras su renacer Más información

No obstante, los datos de los minutos que han compartido invitan a no idealizar la sociedad. El Dépor registra 17,32 toques en el área rival por cada 90 minutos con ambos sobre el campo, prácticamente los mismos que en el resto de combinaciones (17,35), ya sea con uno solo en el campo o sin ninguno de los dos. De hecho, también genera menos goles esperados, 1,05 frente a 1,30, y pierde precisión en el último tercio, del 71,64% al 65,95%.

La pareja no garantiza un aumento de la producción ofensiva, pero estos registros están condicionados por el contexto de cada partido. En la presente temporada, el Dépor ha cargado habitualmente más el área en los minutos finales, en busca de un empate o una victoria. Y solo en cinco ocasiones acabaron los dos juntos el encuentro. Su posible valor como dupla está más relacionado con la complementariedad de sus perfiles y las soluciones que ofrece a cada uno.

En vídeo | ¿Qué hizo mal el Deportivo para naufragar ante el Alavés? Más información

El regreso de Aubameyang plantea ahora a Hidalgo el reto de encajar tres piezas importantes. Yeremay ha recuperado protagonismo después de un inicio condicionado por sus problemas físicos (aunque con altibajos), el gabonés vuelve a estar disponible y Bil ha sido titular en buena parte del campeonato. Juntarlos de inicio permitiría al Dépor reunir talento, movilidad y presencia física, aunque también exigiría ajustar el equilibrio colectivo en el centro del campo y en la presión.