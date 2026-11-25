Noubi, Villares y Mulattieri en el Racing de Santander-Deportivo de la temporada pasadaTemporada 2025-2026Racing de Santander - Deportivo 2-1 FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo ya ha abierto el plazo para que la afición blanquiazul pueda solicitar las entradas para el próximo desplazamiento liguero. El conjunto blanquiazul visitará El Sardinero el sábado 5 de diciembre a partir de las 14.00 horas, en un encuentro para el que el Racing ha puesto a disposición del club coruñés un total de 680 localidades destinadas a un precio de 30 euros.

Desde este miércoles, los socios interesados en acudir a apoyar al conjunto herculino en el que será el último viaje liguero del año podrán presentar su solicitud desde este miércoles 25 de noviembre y hasta el próximo lunes 30 a las 09.00 horas a través del enlace habilitado por la entidad deportivista en su página web.

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Como es habitual, cada abonado podrá solicitar un máximo de dos entradas y, tal y como recuerda el Deportivo, completar el formulario no garantiza conseguir una localidad para el encuentro. En caso de que las peticiones superen las 680 plazas disponibles, se llevará a cabo un sorteo público en directo a través del canal de YouTube del club coruñés para determinar quiénes podrán acudir al desplazamiento, un proceso que se ha implantado esta temporada y a la espera de si finalmente se llega a un acuerdo con la Federación de Peñas para la renovación del convenio, que hasta la finalización del mismo establecía que un 40% de las entradas enviadas eran gestionadas por esta organización.

Una vez finalizado el periodo fijado para presentar las solicitudes, la entidad blanquiazul comunicará la fecha y la hora de este sorteo. Una vez realizado el procedimiento, se informará por correo electrónico a todas las personas que hayan participado sobre el resultado de la adjudicación. Además, también se detallarán los plazos para completar el pago de las entradas y las indicaciones para recogerlas, ya que otra novedad implantada este curso es que se entregarán de manera presencial.