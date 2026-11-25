El Estadio de Riazor EC

Ya están a la venta desde la tarde de este miércoles las entradas para el Deportivo-Athletic del domingo 13 de diciembre a partir de las 16.15 horas. El club coruñés ha abierto el plazo para adquirir los pases para el duelo de la jornada 15, el próximo en Riazor tras la visita este fin de semana del Barcelona y el penúltimo del año, antes de cerrar el 2026 contra el Real Madrid también en casa.

Los precios iniciales establecidos por el Dépor arrancan en los 60 euros que cuestan los pases de Pabellón Inferior y Superior. Mientras, adquirir un asiento en Marathón Superior tiene un importe de 70 euros y en Preferencia, las cantidades oscilan entre los 80 y 90 euros. Esta última cantidad es idéntica para localidades en Tribuna Inferior, mientras que para la bandeja Superior de esa grada el importe alcanza los 100 euros. Esta es la entrada más cara, 10 euros más económica que la más barata para el duelo contra el Barça (el suelo eran los 110 euros). A mayores, los espacios Hospitality de Riazor establecen accesos entre 150 y 285 euros.

La venta de estas entradas está restringida a los abonados o socios con la modalidad Deportivista y Deportivista + hasta el miércoles 2 de diciembre, cuando se abrirá a todo el público general.