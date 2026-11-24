Yeremay Hernández trata de desbordar a Antonio Blanco durante el Alavés-Deportivo Fernando Fernández

Era normal que no terminase de encontrar su mejor versión. Meses y meses arrastrando una pubalgia que le impedía desarrollar con normalidad sus acciones más habituales. Y luego, tras unas necesarias vacaciones, el retorno a la actividad deportiva, pero con trabajo individualizado para que los problemas en la ingle remitiesen de una vez por todas.

Teniendo en cuenta esta dinámica, resultaba imposible pretender que Yeremay Hernández mostrase todo lo que puede llegar a ser en sus primeros partidos con el Deportivo en Primera División. Sin pretemporada específica, el ‘10’ blanquiazul aprovechó esos encuentros iniciales en la máxima categoría como una suerte de puesta a punto. Con el equipo funcionando bien a nivel colectivo y varias individualidades brillando, el Dépor le dio a Yere el tiempo necesario para que uno de sus jugadores referenciales cogiese el tono, tanto en una cuestión puramente condicional como de ritmo de juego, para comenzar a rendir.

Así, Hernández arrancó al ralentí en la segunda jornada de liga, frente al Málaga, y fue cogiendo impulso durante los siguientes encuentros, en los que acumuló minutos entrando desde el banco —algunas veces con acierto, como frente al Getafe— y una titularidad contra el Sevilla que demostró que todavía no estaba a punto. Llegó entonces el gran parón por la primera ventana FIFA. Y con dos amistosos en el calendario, el canario aprovechó para terminar de arrancar y coger velocidad. Algo menos robótico ante el Penafiel y más suelto frente al Oporto en Riazor, el regreso de la competición en Anoeta parecía marcado en el calendario como el momento de dar un paso al frente. Más sin Aubameyang.

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Y así fue. Yere cogió el toro por los cuernos y firmó su primer gran partido en Primera División, gol de penalti aparte. Le faltó veneno en el área, pero aportó el resto de ingredientes para comenzar a destapar el tarro de las esencias, que volvió a exhibir ante el Levante, con una jugada individual que desequilibró el partido a favor del Deportivo, y en el Metropolitano, antes de regresar de nuevo a Riazor y volver a ofrecer un buen nivel ante los suyos en el necesario triunfo ante Osasuna. Yeremay estaba de vuelta.

Sin embargo, tras una resurrección que ya parecía confirmada, ha llegado un frenazo. De los importantes. El rendimiento de Yeremay ha vuelto a decaer. Y ya se puede decir ahora que la muestra va más allá del partido en el RCDE Stadium contra el Espanyol, donde no se presentó en las mejores condiciones físicas.

Porque nuevo parón mediante, Hernández volvió a pasar de puntillas en Mendizorroza. Con un Alavés enfrente que transformó el encuentro en un duelo de duelos, el ‘10’ del Dépor estuvo lejos de comparecer. No es que no le saliesen las cosas, es que apenas intentó rebelarse, más allá de mostrar voluntad a través del trabajo defensivo que ha ido sumando a su juego para no dejar vendidos a sus compañeros.

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Fue el de Vitoria otro encuentro en el que el canario estuvo invisible. Con 14 toques en total, Yeremay apenas recibió 2 pases progresivos y no contactó con balón alguno ni dentro del área, ni en el quinto final del campo. Tan solo una de sus acciones se produjo en el último tercio. Además, intentó 3 regates sin éxito y de los 8 escasos pases que dio, 4 fueron malos, siempre según datos de Driblab. No es de extrañar que el solo el 63% de las veces que tuvo el balón en su poder lograse custodiar el esférico a favor del Dépor.

Números paupérrimos

De esta manera, Yere acumula dos partidos en los que ha sido sustituido antes del 70, algo absolutamente inusual desde que se consolidó como referencia deportivista. En este par de duelos consecutivos a domicilio, el canterano blanquiazul acumula 107 minutos disputados, en los que ha contactado con el esférico en 29 ocasiones. Por contraponer el dato, el ‘10’ promedia 50 toques por cada 90 minutos.

Además, en estos dos encuentros únicamente ha probado el regate en las 3 ocasiones mencionadas sin éxito —promedia 48,5% de acierto—. Además, tan solo ha desarrollado una conducción, por las 4,45 que maneja de media por cada 90 minutos jugados en estas primeras 13 jornadas y a su único remate no le suma ninguna acción dentro del área y tan solo 6 acciones en el último tercio.

Son las cifras paupérrimas de un Yeremay que, al menos de manera temporal, ha vuelto a perderse tras resurgir. Ahora, juegue más por dentro o por fuera, busca la brújula para reencontrarse con el equipo y consigo mismo precisamente con la visita del gran 'coco' en el horizonte.