Diego Tristán y Valerón, celebrando la Copa del Rey del Centenariazo | ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Diego Tristán guarda uno de los recuerdos más especiales de su carrera en A Coruña. El exdelantero del Deportivo confesó en una entrevista con la revista Panenka que se puede ver completa en el libro 'En boca de todos' cómo vivió el histórico Centenariazo, la final de Copa del Rey de 2002 en la que el conjunto blanquiazul derrotó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un triunfo que todavía recuerda con una mezcla de orgullo y satisfacción, especialmente por las circunstancias que rodearon aquella noche.

“Imagínatelo, el Madrid no te quiere y le ganas la Copa del Rey en su estadio, con Florentino Pérez en el palco”, recuerda Tristán al rememorar una de las grandes gestas de la historia deportivista. El delantero fue uno de los protagonistas de aquella final, en la que anotó el segundo tanto del Deportivo después de que Sergio González adelantara al conjunto coruñés. El equipo dirigido en aquel entonces por Javier Irureta se impuso por 1-2 al cuadro blanco, que justamente celebraba sus 100 años de historia y que partía como el gran favorito para levantar el trofeo.

El sevillano no esconde la dimensión de aquella victoria y considera que el Deportivo compitió mejor que los madridistas durante todo el encuentro. “Hicimos un partidazo y fuimos muy superiores al Madrid de los galácticos. Todo el mundo daba por hecho que iban a ganar”, explica. Además, la celebración también tuvo su particular anécdota. “Nosotros no teníamos ni sitio para celebrarlo. Nos fuimos al asador que tenía reservado el Madrid y creo que alguien puso algo azul en medio de la bandera blanca”, recuerda entre risas.

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Aquella temporada 2001-02 fue la mejor de Tristán defendiendo la camiseta blanquiazul. El punta alcanzó los 21 goles en Liga y se proclamó máximo goleador del campeonato, un rendimiento que le llevó a ser reconocido como el mejor futbolista de la competición por los entrenadores. Además, el exblanquiazul desvela que recibió una prima de 60.000 euros por superar los 15 goles y que se compró un Porsche, aunque no todo fue tan bonito.

Su gran curso le convirtió en uno de los nombres propios del fútbol español y le abrió las puertas del Mundial de Corea y Japón, pero el andaluz reconoce que le costó llegar a asimilar aquella explosión de popularidad. “Estaba en una nube. Fue todo tan rápido que no eres capaz de digerirlo y me pudo un poco. No estaba preparado para todo eso. De repente, la ropa, los coches, los restaurantes, hacer 20.000 cosas. Lo que más me llamó la atención era la gente. No podía estar en los sitios. Me paraban por todos lados y era imposible llegar a restaurantes, a bares. Yo no estaba acostumbrado a eso. Era una persona de pueblo. El 90% de las veces me iba de vacaciones a mi pueblo para estar tranquilo”, explica.

Además, hace un ejercicio de autocrítica y reconoce que la exposición y todo ese cambio de vida le hicieron alejarse en ocasiones de la gente. “En ese momento me salió ser más distante. No aparecer, quitarme de en medio, salir corriendo. Tendría que haber sido más cercano, llegar más a la gente. Es mi pero de esa época. Ahora, con la edad, me pregunto qué sentido tenía salir de un hotel y no pararse con la gente que te espera. Me arrepiento de esas cosas”, afirma.

Una huella imborrable

Su recuerdo del Deportivo está inevitablemente ligado a aquella generación que llevó al club a vivir algunos de los mejores años de su historia. Tristán llegó a A Coruña en el verano de 2000 y permaneció en el equipo hasta 2006, seis temporadas en las que se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del conjunto blanquiazul. La huella que dejó en el club también se refleja en sus números: disputó 254 partidos oficiales y marcó 110 goles, una cifra que todavía le mantiene como el máximo goleador de toda la historia del Deportivo. Además de la Copa del Rey del 2002, levantó dos Supercopas de España (2000 y 2002) durante su etapa en A Coruña. En la Liga de Campeones también dejó su sello, con 15 tantos que le convierten en el máximo goleador deportivista en la competición.

A pesar de todo esto, y como él mismo reconoce, el Centenariazo sigue siendo, 24 años después, uno de los recuerdos más especiales de su trayectoria. Una noche en la que Tristán no solo marcó en el Bernabéu, sino que ayudó a escribir una de las páginas más importantes de la historia del Deportivo.