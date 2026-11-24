El portero del Barcelona Joan García durante un entrenamiento en la ciudad deportiva Joan Gamper EFE

El Barcelona cuenta con varios frentes abiertos en el apartado físico en la semana de su visita al Deportivo. Después de su desplazamiento a Azerbaiyán para medirse mañana al Sabah en la Champions League, el conjunto de Hansi Flick tendrá que gestionar la recuperación de algunos de sus futbolistas antes de viajar a A Coruña, donde le espera el Dépor este domingo (16.15 horas) en Riazor.

Una de las incógnitas está en la portería. Joan Garcia terminó el encuentro ante el Villarreal con molestias en la rodilla derecha, la misma que ya le había obligado a parar en septiembre. El guardameta se ejercitó el lunes, aunque continúa pendiente de evolución. El dolor todavía no ha desaparecido por completo y el Barcelona deberá valorar su estado para decidir si está en condiciones de defender la portería azulgrana ante el Sabah y, a continuación, contra el Dépor.

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Quien no viajó a Bakú fue Lamine Yamal. El extremo se quedó en Barcelona por unas leves molestias en el tobillo derecho que ya había sentido durante el calentamiento del partido ante el Villarreal. Aunque completó los 90 minutos, el club optó por no asumir riesgos y evitarle el largo desplazamiento hasta Azerbaiyán. El propio Barcelona confirmó que el internacional español estará disponible para el encuentro del domingo ante el Deportivo.

Por otro lado, Rodri Hernández cuenta con opciones de participar en Riazor. El centrocampista evoluciona favorablemente de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió el pasado 3 de noviembre ante el Aston Villa. Se baraja que pueda disponer de algunos minutos ante el Dépor para recuperar sensaciones y ritmo competitivo antes del siguiente compromiso, frente al Atlético de Madrid, el 2 de diciembre.