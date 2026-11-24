Chuchi Aranguren (i) y Eusebio Rios (d), entrenadores del Deportivo nacidos en Portugalete ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Deportivo y Portugalete se van a enfrentar por primera vez en su historia en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los vínculos entre coruñeses y vízcaínos son escasos, aunque dos de ellos guardan una curiosidad histórica, y es que dos entrenadores portugalujos dirigieron al Dépor consecutivamente en los años 80 en dos temporadas en las que el equipo murió en la orilla de la Primera División.

Francisco Esteban Aedo, conocido futbolísticamente como Pegaso, es el único futbolista nacido en la localidad del "puente colgante más elegante" que ha vestido la camiseta del Deportivo. Lo hizo entre 1961 y 1964, tres temporadas en las que el defensa acumuló 75 apariciones como blanquiazul. Dos ascensos y un descenso jalonaron su paso por A Coruña, en plenos inicios del 'Deportivo ascensor'.

El vínculo se estrechó en los años 80 y a través de los banquillos gracias a Chuchi Aranguren y Eusebio Ríos, ambos originarios de Portugalete. Aranguren asumió la dirección técnica del Deportivo en el verano de 1985, a la conclusión de la segunda etapa de Arsenio Iglesias a los mandos de la nave blanquiazul. El mítico defensa del Athletic de Bilbao (319 partidos entre 1962 y 1975) contaba con amplia experiencia en la categoría de plata en las filas de Alavés, Recreativo de Huelva y Cartagena. Su Deportivo se quedó a un paso de volver a una Primera División que no cataba la división de honor desde trece años atrás.

Eduardo Rivacoba, presidente del Portugalete: "Le dirán al entrenador del Dépor: 'Cuidado, que en el Portu no son mancos'" Más información

Aranguren era el técnico del Deportivo de los 'niños del ascenso', el equipo que vio truncadas sus aspiraciones en Oviedo a donde llegaba en puesto de ascenso directo a dos jornadas del final de la Liga, el día del primer gran desplazamiento del deportivismo. Más de 5.000 aficionados blanquiazules presenciaron una derrota en el Carlos Tartiere marcada por la tempranera expulsión de Silvi y un polémico penalti por manos de Sánchez Candil. La victoria en la última jornada ante el Tenerife resultó estéril para un Dépor que alcanzó los 45 puntos, porque Sabadell y Mallorca también ganaron sus partidos y se hicieron con la segunda y tercera plaza (ambos con 46 puntos) tras el intratable Murcia (52).

Solo una semana después de aquella última jornada, Aranguren declinó la oferta de renovación del Deportivo para fichar por el Logroñés. Entonces, la directiva presidida por Andrés García Yáñez lanzó sus redes, curiosamente, sobre otro entrenador nacido en Portugalete: Eusebio Ríos. Antiguo defensa del Betis (318 partidos oficiales entre 1958 y 1968), como Aranguren ya había entrenado al Recreativo de Huelva, al que en 1978 llevó por primera vez en su historia a Primera División. Ese hito también lo había logrado con el Valladolid en 1980 y con el Murcia en 1983. Un hombre-ascenso que venía a A Coruña a repetir experiencia.

¿Quién es el Portugalete, rival del Deportivo en Copa del Rey? Más información

Igual que Aranguren, Ríos se quedó a un paso de lograrlo. El Deportivo finalizó la liga regular en posiciones de ascenso directo, segundo tras el Valencia, en una temporada en la que había que disputar el llamado playoff. Aquella liguilla de diez jornadas para determinar los ascensos y los descensos fue un suplicio para el Dépor, goleado en Balaídos, derrotado por el Sestao en Riazor y, por si fuera poco, pisoteado por el Celta y el árbitro en la visita viguesa a A Coruña. El asturiano Díaz Vega convirtió en penalti una falta fuera del área de Dacosta sobre Alvelo, que Baltazar transformó en el único tanto de uno de los derbis más violentos, que provocó el cierre de Riazor por dos partidos, sanción después rebajada a uno.

El Deportivo de Eusebio Ríos cerró el maldito playoff con un empate en Málaga y una derrota como local en el Anxo Carro ante el Castellón. Y aún así, también se quedó a solo tres puntos de la Primera División. Subieron Valencia (57), Logroñés y Celta (54), por delante de Sestao (52) y Deportivo (51).

Ambos entrenadores, además, durante su estancia en A Coruña se alojaron en la misma vivienda, en el número 19 de la calle Juan Flórez. Manolo Raposo, propietario de Viajes Travidi y deportivista entre 1979 y 1987 con tres presidentes diferentes –Antonio Álvarez, Jesús Corzo y Andrés García Yáñez–, alquilaba ese piso de su propiedad a los técnicos, que además eran amigos personales.