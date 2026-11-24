Quagliata en un partido con el Deportivo PATRICIA G. FRAGA

El Deportivo completó el pasado verano un mercado de campanillas para, en el camino hacia consolidar su proyecto en la máxima categoría, hacer todo el ruido posible. Aubameyang, Giménez, Casadó… varias de las incorporaciones llegaban a Riazor con un importante pedigrí que amenazaba incluso con eclipsar a los héroes del ascenso en esta nueva etapa. Pero algunos de esos jugadores que ya estaban en la plantilla han decidido rebelarse y reclamar también su cuota de protagonismo en el primer escalón de la élite. Uno de ellos, Giacomo Quagliata.

El lateral italiano, que llegó en el verano de 2025 y tardó apenas unas semanas en meterse a la grada en el bolsillo, fue clave en el ascenso y este curso está siendo uno de los futbolistas más regulares del Dépor en el primer tramo de competición. La llegada de Angeliño amenazaba con relegarlo a la suplencia, pero la demora del de Coristanco le puso sobre la mesa la oportunidad de ganarse el puesto y el siciliano la ha aprovechado para que muchos apenas recuerden que el canterano está en la plantilla.

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Su consolidación en la cima está siendo de nivel, pero el próximo fin de semana se enfrentará al jefe final. Al examen que puede elevarlo desde la categoría de buen lateral a uno de élite. Con el Barcelona llegará a Riazor un Lamine Yamal que lleva varias temporadas coleccionando víctimas en el carril zurdo. Apenas un par de futbolistas de talla mundial han resistido todo el catálogo de habilidad, velocidad e inteligencia del extremo culé, que además llegará a la cita descansado después de quedarse en casa por unas molestias en el tobillo mientras sus compañeros viajan a Azerbaiyán para el encuentro de Champions ante el Sabah.

Sin apenas terminar noviembre, el prodigio azulgrana está a un pase de gol de alcanzar los dobles dígitos en goles y asistencias. 10 tantos firmados por él y otros 9 regalados a sus compañeros, para un total de 19 goles generados. Esta cifra, ya impresionante en sí misma, multiplica su dimensión si reparamos en que son los mismos que ha conseguido Osasuna al completo, cuatro más que el Málaga y cinco más que Getafe y Valencia. En estas trece jornadas, el Dépor como colectivo suma trece dianas y nueve asistencias en total.

Credenciales

Con este escenario tendrá que trabajar un Quagliata que, aunque más humildes, también tiene credenciales que aportar al que se espera que sea uno de los duelos de este domingo electoral. Porque el italiano no está siendo solo uno de los mejores y más fiables futbolistas del conjunto blanquiazul (reciente Jugador Estrella Galicia y primero en participación con 1.054 minutos), sino que ocupa la zona noble de laterales en buena parte de los rankings individuales, tanto físicos, especialmente de alta intensidad, como defensivos.

Desde su llegada al Dépor, el lateral se ha mostrado como un jugador pegajoso, especialmente cuando es capaz de anticipar y defender hacia adelante. No es mal argumento para enfrentarse a un futbolista como el catalán, contra el que hay pocos antídotos, sobre todo individuales, cuando recibe el balón y puede encarar. De hecho, 'Giaco' se está mostrando como un especialista a la hora de robar balones vía intercepciones y duelos en el segundo tercio de campo según Driblab, que lo coloca como uno de los laterales de las cinco grandes ligas que más acciones defensivas realiza a más de 40 metros de su portería. Esas prestaciones se reducen cuando toca retroceder, pero hasta el momento también se las está arreglando para hacerse grande a pesar de ceder terreno, estableciéndose como un lateral sólido a la hora de bloquear centros desde su costado.

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Eso en cuanto a lo que se puede cuantificar. Pero para este encuentro también están los intangibles, algo que nunca es cuestión menor cuando se trata de futbolistas de sangre caliente como Quagliata. Su competitividad extrema es uno de los rasgos que siempre ha mostrado en A Coruña y es probablemente uno de los jugadores más enrabietados por la derrota ante el Alavés. Su primer gran error de la temporada llegó en Mendizorroza cuando todavía no se habían cumplido los dos minutos de juego y Ángel Pérez le pilló la espalda para hacer el 0-1. Esa acción lo persiguió durante todo el partido, en el que fue su peor actuación del curso.

El estadio vitoriano le dejó una herida que todavía escuece, pero también una oportunidad para pasar página en el escenario más exigente posible. Frente a Lamine Yamal no bastará con correr, anticipar o ganar un duelo puntual: se trata de competir 90 minutos sin respiro. Después de demostrar que tiene sitio en Primera División, Quagliata afronta ahora el que probablemente sea el duelo más importante de su carrera hasta el momento.