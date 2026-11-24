El Deportivo firmó un pobrísimo partido en Mendizorroza ante el Alavés (3-1). Analizamos en vídeo las claves tácticas del encuentro de la jornada 13 de la Liga para desmenuzar las debilidades del equipo coruñés en Vitoria, que arrancó condicionado por un error individual que costó un gol, se repuso levemente con una modificación táctica en la primera mitad pero no pudo frenar el poderío babazorro en el segundo tiempo.