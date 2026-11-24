Once del Barça B en 1999 ante el Valencia B. Arriba (de izquierda a derecha): Moha, Hidalgo, Cuadrado, Motta, Puyol y Jorquera. Abajo: Carrión, Rubio, Jofre, Miguel Ángel y Babangida. All Football

Es imposible borrar nueve años de un currículum. Y más si fueron los de una adolescencia feliz como futbolista. Antonio Hidalgo (Granollers, 1979), el entrenador que ha llegado a Primera División escalando peldaño a peldaño, se reencuentra este domingo con el Fútbol Club Barcelona, la entidad que le ayudó a moldearse como deportista y como persona.

Y es que el técnico del Deportivo se cruzará por primera vez como responsable del banquillo con el club que le captó a los 12 años, después de destacar en el Granollers, junto a Gerard López. “La cosa no fue tan fácil, porque Tony Bruins (el responsable de la base) solo quería a Gerard. Y, además, el Granollers presionaba para que fuéramos al Espanyol, con el que tenía convenio. Yo era muy pequeño, pero recuerdo vivir aquellos días con muchísima agonía”, explicó Hidalgo en 2012 al blog Historias de Segunda.

Finalmente, el Barça se acabó llevando a cuatro futbolistas de aquel Granollers y fue el club que permitió al actual entrenador del Dépor debutar en el balompié profesional siete temporadas después, con 19 primaveras. Porque el catalán formó parte del filial blaugrana que militó por última vez en Segunda División.

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De aquel curso 1998-99 han pasado ya casi 30 años, los suficientes para comprobar cómo muchos de los integrantes de aquella ‘camada’ no solo construyeron una notabilísima —en algunos casos sobresaliente— carrera como futbolistas, sino también como entrenadores. Entre los primeros figuran Pepe Reina, Carles Puyol, Gabri, Jofre Mateu o Luis García Sanz. Entre los segundos, por ejemplo, Luismi Carrión. Y entre a los que se les conoce por sus facetas en el verde pero también en los banquillos están figuras como Nano Maceda —actualmente entrenador en la base del Deportivo—, Thiago Motta, Mikel Arteta o Xavi Hernández.

Con todos ellos coincidió Hidalgo, un año mayor que Xavi y con el que mantiene todavía el contacto. No en vano, juntos formaron parte de ‘La Quinta de Troya’, conformada por el propio Antonio, Xavi, David Bermudo, David Prats, Sergio García y Toni Lobo. Juntos comenzaron a destacar en el equipo infantil, fueron subiendo escalones y generando una relación tan fuerte dentro del campo como fuera.

De hecho, Prats, García y Lobo formaron parte del staff de Hernández, cuyo fichaje por el primer equipo del Barcelona estuvo cerca de generar como ‘efecto mariposa’ la llegada de Hidalgo al filial culé como técnico. “Tengo un cariño enorme a Xavi y a toda la quinta, nos hemos criado todos juntos, somos como hermanos. Cuando llegaron hubo posibilidades, habría vuelto a la que considero mi casa encantado, pero no se dio y tomé otro rumbo”, apuntó Antonio en una entrevista en Relevo en el 2024.

De jugador a entrenador

Como futbolista del filial blaugrana, Hidalgo también coincidió con el gallego Roberto Trashorras, dos años más joven que el entrenador deportivista. Hidalgo se fue tras dos años en el filial ante la falta de oportunidades en el primer equipo, mientras que el exjugador de Rábade sí tuvo la oportunidad de debutar. Sumó un partido de Copa y otro de liga. El liguero, curiosamente, en Riazor, el 6 de octubre de 2001.

Trashorras reside actualmente en A Coruña mientras aguarda por un proyecto que le convenza para volver a ponerse el chándal de entrenador, como hiciera en 2024 con el primer equipo del Lugo, al que ascendió después de haber dirigido tanto al Juvenil A como al Polvorín. Todavía vinculado al Barcelona como integrante del proyecto Barça Legends, Trashorras recuerda a Antonio, con el que competía por uno de los puestos de interior en la medular del Barcelona B como un chaval “muy maduro y sensato, de los que no se le conocían extravagancias”. “Era muy disciplinado y en el campo, muy correcto. Quizá no destacaba especialmente en lo técnico ni en lo goleador, pero hacía muchas cosas bien. Era el típico jugador de equipo que siempre quieres tener”, analiza.

Antonio Hidalgo, durante su etapa en el Barcelona

Más allá de su faceta como futbolista, Roberto recuerda que ni Antonio, ni Xavi, ni Arteta eran jugadores que apuntaban a ser entrenadores en un futuro. “Con Guardiola, con el que yo coincidí cuando ya tenía unos 30 años, sí que se veía que apuntaba por cómo tenía el fútbol en la cabeza y cómo se dirigía a los compañeros. Pero el resto, no. Es complicado porque éramos todos muy jóvenes y no vislumbras todavía eso”, explica el lucense.

Lo que sí tiene claro Trashorras es que el ‘ADN Barça’ es tan profundo que puede llegar a marcar tanto la manera de jugar como la de entrenar. “Creo que depende de cada persona. Pero en mi caso, es así. Hay muchos matices y depende del equipo en el que estés, pero mi idea es esa: tratar de que tu equipo juegue como te han enseñado”, expresa Trashorras, que cree que quizá Hidalgo “ha cogido cosas de muchos sitios”. “Puede que no le haya quedado tan marcado. Hay jugadores que son de una manera y luego, como entrenadores, diferentes. No tiene nada que ver”, matiza Trashorras, uno de los testigos directos del germen culé de Hidalgo. "Influye bastante en cómo lo ves como entrenador, pero está claro que después, cuando sales, tienes diferentes ideas, vas cogiendo ideas de todas partes y eso también hace que puedas crecer como entrenador", concuerda el propio Antonio.