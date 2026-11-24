Luismi Cruz, en su etapa con el Barça Atlètic junto al perico Roberto Fernández, Pocho Román y Zalaya Redes

El mundo del fútbol avanza a velocidad de vértigo y cada poco tiempo deja anécdotas que así lo corroboran para aquellos que tengan la tentación de olvidarse. El domingo se producirá una de ellas en Riazor cuando Deportivo y Barcelona salten al campo. En el estadio herculino, bien sea de inicio sobre el césped o desde el banquillo, se verán las caras Lamine Yamal y Luismi Cruz, que un día de mayo de 2023 fue protagonista, probablemente entonces sin imaginarlo, del que sería un punto de inflexión en la historia reciente del Barcelona.

Antes de recalar en el Dépor, incluso de su consolidación en el fútbol profesional con el Tenerife, el extremo andaluz tuvo un breve paso por La Masía en el final de su etapa de formación. Fue una sola temporada en el filial del Barça, suficiente para que el fútbol le guarde un lugar en la carrera del ahora 10 azulgrana.

Por supuesto, Luismi era titular y una de las estrellas de aquel Barça Atlétic que reunía futbolistas que hoy están en la élite como el delantero del Espanyol Roberto Fernández o el deportivista Marc Casadó, y que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda tras caer eliminados contra el Real Madrid Castilla en el playoff. Pero en el tramo final de campaña empezaba a asomar la cabeza un chico juvenil que, todavía sin cumplir los 17 años, se estrenó antes con el primer equipo a las órdenes de Xavi que con el filial de García Pimienta. Después de esa participación con los mayores en abril, Lamine Yamal tuvo en mayo su primera oportunidad en el penúltimo escalón en un duelo directo contra el Eldense. Lo hizo desde el banquillo... sustituyendo a Luismi Cruz.

El encuentro, que se le había complicado al conjunto culé, volvía a estar igualado con 2-2 después de un tanto obra del ahora jugador del Dépor, que puso de la mejor manera el broche a su actuación antes de ser sustituido inmediatamente por el chico de Rocafonda que lucía el dorsal 39 a la espalda. Lamine jugó algo más de 20 minutos ese día en Elda y media hora entre los dos partidos de playoff. Tiempo más que suficiente para saber que, a pesar de su corta edad, pintaba muy poco en cualquier lugar que no fuera la máxima élite.

En unos días, ambos vuelven a encontrarse bajo los focos más brillantes después de recorrer caminos muy diferentes desde aquella tarde en Elda. Luismi lo hace como futbolista de Primera que tuvo que ganarse centímetro a centímetro su ascenso, mientras que Lamine Yamal se presenta con una vitrina cargada de éxitos individuales y los títulos de campeón de Europa y del Mundo con España bajo el brazo cuando todavía le faltan varios meses para alcanzar la veintena.