Entrenamiento del Dépor en AbegondoVarios jugadores del Dépor en el entrenamiento de ayer en Abegondo | RCD RCD

El Dépor pasará buena parte de la primera semana de diciembre lejos de A Coruña. O al menos esa es la idea de Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico, que prepara una miniconcentración lejos de A Coruña entre los partidos contra el Portugalete y el Racing de Santander.

Después de recibir al Barcelona para cerrar noviembre este domingo 29, el equipo blanquiazul viajará al País Vasco para afrontar la segunda ronda del torneo del KO el miércoles día 2 a las 19.00 horas. El siguiente partido de Liga es en El Sardinero, con la visita al Racing de Santander fijada para el sábado 5 a las 14.00 horas. En lugar de regresar a A Coruña para sumar kilómetros y perder sesiones de trabajo, se trabaja en cerrar una pequeña estancia en tierras vascas o cántabras, con instalaciones todavía por determinar, en la que recuperarse y preparar el siguiente choque lo antes posible.

Como el año pasado

El conjunto deportivista repite de esta forma el patrón de la temporada pasada, cuando después del duelo con el Sámano le tocaba visitar el Ibercaja Estadio para enfrentarse al Zaragoza. La única diferencia es que entonces se trataba de la primera ronda de Copa, solventada con goleada (1-5), que dio paso también al triunfo frente al conjunto maño por 0-2 gracias a los tantos de Mario Soriano y David Mella.

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De hecho, más allá de la comodidad y facilidades logística, puede haber algo de superstición también en esta decisión. "Cuando las cosas no van bien, es positivo estar juntos, hablar más, sentir más. Creo que nos va a venir muy bien". Así se manifestaba Hidalgo para explicar la concentración del año pasado después de un duro mes de octubre a nivel de resultados que dio paso a un noviembre perfecto con cinco victorias consecutivas.

Después de completar el peor partido de la temporada frente al Alavés y a la espera de lo que suceda ante el Barça, seguro que el técnico espera que el resultado de la concentración sea el mismo y que el Dépor pueda acabar 2026 con buen sabor de boca.