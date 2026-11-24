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Algo ha cambiado en el Deportivo en las últimas semanas. Después de un comienzo de temporada en el que encontró recursos para competir en distintos escenarios, el equipo de Antonio Hidalgo atraviesa un momento de dificultades que ya no se limita a los resultados. El empate ante el Espanyol (0-0) y la derrota frente al Alavés (3-1) han dejado al descubierto un deterioro en el juego, con problemas para gobernar los encuentros, superar las presiones rivales y, sobre todo, generar ocasiones. Los números de las dos últimas jornadas reflejan una caída pronunciada respecto a las once primeras.

El equipo blanquiazul ha pasado de promediar un 49,3% de posesión a quedarse en un 44,4%, un descenso cercano al 10% en términos relativos. Más relevante es que también ha reducido un 35,9% el número de posesiones de diez o más pases por partido (de 11,7 a 7,5) y un 33% los pases que consigue enlazar en cada una (de 3,82 a 2,57). Además, el Dépor necesita más tiempo para encontrar una situación de remate porque ha pasado de realizar uno cada 37,7 pases a necesitar 58,7, un incremento del 56%, según datos de Driblab. No está siendo capaz de quedarse el esférico con asiduidad, pero tampoco ha mutado en un equipo que consigue ser más vertical y dañino con menos pases.

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Esa pérdida de continuidad con el balón tiene su reflejo más evidente en el último tercio. El Dépor ha reducido un 58% sus toques en el área rival, de una media de 20,2 en las primeras once jornadas a 8,5 por encuentro en los dos duelos ante Espanyol y Alavés. El cuadro coruñés también remata un 52% menos (de 11,5 a 5,5) y ha rebajado un 57% sus disparos a puerta (de 4,64 a 2). Como consecuencia, el descenso de los goles esperados es todavía más significativo. De generar 1,45 por partido ha pasado a quedarse en 0,39, una caída del 73%. No es únicamente una cuestión de falta de acierto. El Dépor produce mucho menos y encuentra cada vez menos situaciones desde las que hacer daño.

El encuentro en el RCDE Stadium fue la primera evidencia de esas dificultades. El Espanyol asumió el protagonismo y el Deportivo no encontró la manera de impedirlo. Los locales acumularon un 63% de posesión y 484 pases frente a los 276 del conjunto coruñés. La estructura de tres centrales y dos carrileros planteada por Eder Sarabia incomodó la salida de balón blanquiazul, que tuvo dificultades para progresar incluso cuando incorporaba efectivos a la primera línea. La superioridad numérica en esa zona no se tradujo en ventajas para avanzar y, una vez superada la primera presión, tampoco aparecieron suficientes referencias por delante del balón.

En consecuencia, el balance ofensivo fue pobre. El Deportivo terminó con cinco remates, dos a puerta y diez toques en el área contraria, frente a los 26 del Espanyol. La entrada de Villares en el descanso permitió reorganizar las ayudas y mejorar la protección del centro del campo. El Dépor consiguió sufrir menos y conservar el empate, pero no encontró la fórmula para transformar esa mejoría defensiva en una amenaza para el rival. El punto tuvo valor por las circunstancias, aunque dejó una primera señal de alarma.

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En Mendizorroza, el problema adquirió una nueva dimensión. El Dépor tuvo algo más de balón que el Alavés, un 51,7% frente al 48,3%, pero esa posesión resultó estéril. Además, esa posesión estuvo condicionada por el gol tempranero de los locales, que suele provocar que el equipo que va por detrás en el marcador sume un mayor porcentaje. En ataque, los de Quique Sánchez Flores remataron 19 veces por las 6 del conjunto coruñés, sumaron 28 toques en el área rival frente a 7 y generaron 2,07 goles esperados por apenas 0,3 del Dépor. La diferencia entre tener la pelota y saber qué hacer con ella quedó especialmente expuesta.

El equipo de Hidalgo volvió a sufrir para superar la presión, esta vez ante un rival que consiguió llevar los duelos a zonas incómodas para los blanquiazules. La desconexión de Mario Soriano fue causa y también consecuencia. Tampoco ayudó la configuración inicial, con cinco modificaciones respecto al encuentro anterior. La búsqueda de alternativas no consiguió dar al equipo la estabilidad que necesitaba.

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La ausencia de Bil Nsongo en el once también tuvo consecuencias en un partido en el que al Deportivo le faltaron recursos para jugar cuando no podía progresar buscando socios cercanos. Aubameyang y Yeremay no consiguieron ofrecer suficientes soluciones ante la presión y el equipo coruñés perdió una referencia capaz de disputar balones directos y permitir que sus compañeros ganasen metros.

Los dos encuentros muestran problemas relacionados, aunque con manifestaciones diferentes. Ante el Espanyol, el Deportivo apenas pudo construir y acabó priorizando la supervivencia. Frente al Alavés tuvo más posesión, pero fue inocua y no encontró profundidad ni mecanismos para convertirla en ocasiones. En ambos casos faltaron conexiones entre el centro del campo y los futbolistas de ataque.

El contraste con el arranque de Liga comienza a provocar un ligero levantamiento de ceja. El Deportivo había sumado 14 puntos en las once primeras jornadas y había encontrado soluciones para competir incluso cuando los partidos exigían esfuerzos diferentes. Ahora encadena dos actuaciones en las que le costó ser reconocible y en las que sus principales argumentos ofensivos aparecieron desconectados. Hidalgo necesita recuperar la capacidad de su equipo para manejar los encuentros, avanzar con el balón y recuperar cierta presencia en área rival. Aunque el siguiente compromiso, ante el Barcelona en Riazor, no parece el contexto propicio para reconquistar el control y el peligro perdido en estas dos últimas jornadas.