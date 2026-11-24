Imagen del encuentro entre el Alavés y el Deportivo en Mendizorrza Fernando Fernández

El Alavés-Deportivo del pasado sábado a las 14.00 horas fue el encuentro que menos interés televisivo despertó entre los aficionados durante la decimotercera jornada de Liga. El partido disputado en Mendizorroza registró una audiencia de apenas 80.000 espectadores, con un 1% de cuota de pantalla, según los datos publicados por la cuenta de X @futbolenlatv.

El duelo entre el conjunto babazorro y cuadro blanquiazul se situó así en la última posición del ranking de audiencias, lejos de las cifras alcanzadas por el resto de encuentros del campeonato liguero. De hecho, solamente otros tres se mantuvieron por debajo de los 145.000 espectadores.

El segundo menos seguido fue el Racing-Real Sociedad, que reunió a 120.000 espectadores y alcanzó un 1,3% de cuota de pantalla, y muy cerca se situó el Osasuna-Málaga, con 131.000 seguidores y el mismo porcentaje de share. Por su parte, el Levante-Elche, que cerró la jornada el lunes, registró 144.000 espectadores y un 1,1%.

En cuanto a los más vistos, justo en el otro extremo del partido de Vitoria se encuentra el Real Madrid-Celta, que registró 711.000 espectadores (6,7%) en la emisión de Movistar LaLiga y 400.000 (3,8%) a través de Movistar Plus. El otro duelo que alcanzó la barrera del millón fue el Barcelona-Villarreal, ya que la remontada del conjunto blaugrana logró un 11,4% de cuota de pantalla.

También destacan los datos del Sevilla-Betis, que congregó a 591.000 espectadores (6,9%). Por otro lado, el derbi madrileño entre Getafe y Atlético de Madrid alcanzó los 339.000 espectadores y un 2,7%.