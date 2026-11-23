Este lunes, a partir de las 12.30 horas, la ciudad deportiva de Las Rozas acoge la celebración del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. Los 56 equipos que superaron la primera eliminatoria entran de nuevo a los bombos para los siguientes emparejamientos, que vuelven a ser a partido único y en los que se mantienen los criterios de categoría y proximidad geográfica.

El Deportivo conocerá de esta forma a su nuevo rival en el torneo del KO después de eliminar en la primera ronda al Auriense ourensano a finales de octubre. Antonio Hidalgo y los suyos disputarán esta segunda ronda en la primera semana de diciembre, unos días después de recibir al Barcelona en Riazor.