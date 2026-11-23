Una imagen del Portugalete-Real Unión de Copa del Rey de esta temporada CP

El Deportivo tendrá enfrente en la segunda ronda de la Copa del Rey a uno de los equipos más longevos del panorama nacional. Con más de 115 años de historia —sin tener en cuenta sus dos refundaciones posteriores—, el Club Portugalete es un conjunto con una enorme tradición dentro del fútbol vasco, aunque humilde.

Tiene lógica esa condición de equipo 'del barro' que lleva con orgullo el conjunto vizcaíno, pues el municipio maneja una población de unos 45.000 habitantes que, observando su escasa extensión de apenas 3 kilómetros cuadrados, le convierte en una de las ciudades con más densidad de la Península Ibérica. Su ubicación a apenas 10 kilómetros de la capital de la provincia realza su condición de localidad muy dependiente de Bilbao, de cuya ría bebe y sobre la que se alza uno de sus monumentos más singulares: el Puente de Vizcaya. Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006, el 'puente colgante' une el municipio portugalujo con Getxo y se trata del primer puente transbordador de la historia, pues comenzó a funcionar en 1893.

Nueve años después, en 1899, nació el Athletic de Portugalete. Sin embargo, el actual club remonta sus orígenes a 1909, cuando se federa con el nombre de Deportivo Portugalete. Luego, el club fue refundado bajo diferentes nombres: Portugalete F.C., Portugalete Chiqui y, finalmente, Nuevo Club Portugalete en 1944. Esta última denominación, tras perder el apelativo de 'Nuevo' es el que perdura actualmente.

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En esa categoría milita este curso después de ascender la pasada campaña como solventísimo líder del sector vasco de Tercera. Y pese a su condición de recién llegado a la categoría, no le está yendo nada mal en el Grupo 1 que comparte con los gallegos. Después de 12 jornadas disputadas, el Portugalete está sexto, a las puertas del playoff de ascenso, aunque empatado a 19 puntos con el Bergantiños.

Con una unidad menos se sitúa el Compostela, uno de los cinco equipos que ya sabe lo que es visitar La Florida, el estadio del conjunto jarrillero. Empató el Compos en la segunda jornada (0-0) en un recinto de una hierba natural en óptimo estado y capacidad para acoger a unos 5.000 espectadores entre el perímetro del campo y su par de gradas cubiertas en los laterales, que acogen cada dos fines de semana a sus más de 700 socios. Con la gente muy próxima al terreno de juego, el boceto concuerda con el escenario prototípico del balompié norteño. Y en él, el equipo entrenado por Egoitz Bilbao solo ha perdido un encuentro este curso: 0-2 contra el Alavés B, segundo clasificado.

Tampoco fue capaz de ganar en La Florida el Real Unión, que en primera ronda de Copa del Rey no logró imponer su condición de equipo de categoría superior. La escuadra irundarra se fue hasta los penaltis después de un duro 0-0. En la tanda, el acierto estuvo del lado local, que logró clasificarse en un encuentro lleno de fútbol vasco, un prototipo de balompié del que no rehúye el conjunto vizcaíno, a pesar de que no reniega, ni mucho menos, de asociarse.

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Combina

Y es que el Portugalete es un equipo físicamente poderoso dentro de su categoría. Capaz de hacerse fuerte en duelos y de presionar alto, pero también hábil a la hora de combinar. De hecho, apuesta de manera preferente por juntar pases y encontrar futbolistas en los sectores interiores, aunque dispone de velocidad en los carriles exteriores. No sorprende, por lo tanto, que la escuadra dirigida por Bilbao sea la que acumula un porcentaje de posesión más alto (58,1%) dentro de su grupo, siempre según Driblab.

Así, el Portugalete buscará dar la campanada contra un equipo de la máxima categoría, igual que hiciera el pasado curso, cuando superó a un Primera División como el Real Valladolid (1-0) antes de caer 0-3 frente al Alavés. La del pasado curso no fue la única vez que el Portu superó al menos ronda del torneo y medirse a ‘un Primera’. En 2008 se midió al Valencia (1-4 en la ida y 3-0 en Mestalla) y en 2010 al Getafe (1-1 y 0-0 en el Coliseum), todavía a doble partido. En 2020 sucumbió 0-3 contra el Betis y en el 2021, 1-2 frente al Levante.