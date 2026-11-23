Lucas Noubi pasa el balón ante Denis Suárez y Lucas Boyé Fernando Fernández

Lucas Noubi se ganó el pasado curso galones de jerarca en la defensa del Deportivo. Después de unos meses de adaptación, su rendimiento en A Coruña había ido a más. Tanto que, con 21 años, apuntaba a poder ser una de las grandes sensaciones del ambicioso Dépor en Primera.

Había esperanzas puestas en el belga. Muchas. Pero en el fútbol, el pasado vale de poco. Y aunque de Noubi sobresalía su potencial futuro, era preciso que el central siguiese demostrando nivel en el presente para mantener el puesto en la retaguardia, logrado a pulso la última campaña.

Así, los méritos de su primera temporada en A Coruña sirvieron para que el futbolista nacido en Mouscron arrancase la campaña en Primera División como titular y pieza clave de la zaga deportivista. Pero eso ni mucho menos le garantizaban una plaza fija en la última línea de contención. Tanto que la paciencia de Antonio Hidalgo duró cinco partidos. Después de compartir eje de la zaga con Bright Ede y Miguel Loureiro, fue la llegada de Josema Giménez la que terminó de empujar al ex del Standard de Lieja del once.

La defensa del Deportivo ganaba a un líder natural. Solo quedaba definir a su acompañante. Y tras el encuentro en Vila-real, el pobre partido de Noubi en el Coliseum de Getafe fue el detonante. Llegó el duelo intersemanal ante el Sevilla e Hidalgo apostó por Giménez junto a Loureiro. Pero llegó el fin de semana y ante el Betis no regresó el belga, sino que asumió de nuevo la alternativa Ede.

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Larga sequía

Así, esa semana de mediados de septiembre comenzó el período de sequía de Noubi, que vio cómo pasó a ser el cuarto central de la rotación y al que únicamente las convocatorias con Bélgica sub-21 y la Copa del Rey ante el Auriense le han permitido volver a disfrutar en el campo. Hasta el pasado sábado en Mendizorroza cuando, con Ede todavía en la enfermería y Josema Giménez sin apenas haber podido aterrizar en A Coruña, Hidalgo le dio la alternativa junto a Loureiro.

Así, siete jornadas después, Noubi volvía a disponer de minutos en liga. Era una especie de reválida para un chico al que, en sus apariciones públicas, no ocultaba su dolor por la falta de oportunidades.

“Tenemos seis centrales para dos puestos. El nivel de competitividad de la plantilla ha subido muchísimo. Hablo mucho con ellos, con Lucas también, de cómo puede ir gestionando esa situación. Evidentemente todos quieren jugar y entiendo el cabreo y la frustración cuando no juegan. Pero es importante que todos aceptemos el rol que nos va tocando”, apuntaba Hidalgo antes del encuentro frente al Espanyol, en el que se quedó sin jugar por última vez.

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“Es un chico joven, con ganas de demostrar y triunfar. Tiene que dar pasos adelante y entender la competencia que tiene y revelarse, luchar con todo lo que tiene para demostrar cuando le pueda tocar que está más que capacitado para seguir aportándonos muchísimo”, añadía el técnico en la previa al duelo contra el Alavés, sabedor de que quizá sería el momento de darle la alternativa. Era un aviso para Noubi, que acabó siendo de la partida en Vitoria... y desaprovechando la oportunidad.

Porque en un partido tremendamente exigente para los centrales del Deportivo por el juego directo del conjunto babazorro sobre su doble punta, el belga dejó a deber. Suspendió su reválida Lucas, que se cansó de acudir al choque especialmente contra Lucas Boyé como solución improductiva. El joven belga no entendió en ningún momento que su exuberancia física, que le valía para gobernar en Segunda y en algunos partidos de Primera, no iba a ser efectiva frente a uno de los delanteros de la liga española que más destacan en el cuerpo a cuerpo. Por algo se dice que más vale maña que fuerza.

Duelos perdidos

Así, el dorsal ‘4’ del Dépor finalizó el encuentro con un pobrísimo registro en duelos: solo ganó 3 de los 9 que disputó en tierra, una estadística que evidenció sus dificultades para combatir con los delanteros babazorros.

Aunque más que su hoja de servicios, tan solo hubo que observar el partido para comprobar sus dificultades constantes. Salió además en tres fotos Noubi. Una fue positiva: el buen pase en profundidad con el que conectó con Aubameyang al filo del descanso para plantar al gabonés en el área y provocar un 1-1 que parecía irreal teniendo en cuenta las dificultades del Dépor para contener a su rival y para producir algo con balón.

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Pero esa nota favorable se quedó en nada en una segunda mitad en la que perdió el balón con un pase sin medir el riesgo que condujo al polémico 2-1 y un 3-1 en el que volvió a salir rebotado contra Boyé y, tras el regate del argentino sobre el impetuoso Giménez, no acertó a despejar el balón dividido. Si se habla en el campo, Noubi se quedó en Mendizorroza sin argumentos. “El verde sentencia. Cuando te ponen en el campo, tienes que competir”, dictaminó Hidalgo tras el choque. A buen entendedor, pocas palabras bastan.