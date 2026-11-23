Lamine Yamal regatea a Carlos Romero en el partido disputado ante el Villarreal EFE

La noticia ha saltado a primera hora de este lunes desde Barcelona y tiene al Deportivo como principal interesado. Lamine Yamal no estará disponible para el partido de Champions League que el conjunto azulgrana disputará este miércoles frente al Sabah, en Azerbaiyán. El extremo español presenta unas "leves molestias en el tobillo derecho", según ha comunicado el propio club, que ha decidido reservarlo por precaución y tras mutuo acuerdo con el jugador. Una situación que llega justo en la semana en la que el equipo de Hansi Flick visitará Riazor para medirse al conjunto coruñés.

El futbolista terminó con problemas físicos el último compromiso liguero frente al Villarreal, en el que Barcelona levantó un 0-2 en contra en la segunda mitad para continuar siendo líder en solitario de Primera División. Después del encuentro, en el que el '10' culé falló un penalti y repartió una asistencia, los servicios médicos han detectado esas molestias en el tobillo derecho y han optado por no incluirlo en el desplazamiento a Azerbaiyán. De esta manera, la estrella del Barcelona se perderá la cita europea en la máxima competición continental.

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La ausencia de Lamine Yamal no parece, sin embargo, que vaya a prolongarse más allá del miércoles. El comunicado médico del Barça señala que el jugador estará disponible para el partido del domingo (a las 16.15 horas) ante el Deportivo, por lo que, en principio, su presencia en Riazor no corre peligro. Así, la evolución del extremo durante los próximos días marcará su disponibilidad definitiva para visitar A Coruña.

Será el primer partido de la temporada que se pierda el futbolista de 19 años, que ha sido titular en los 17 duelos que los de la Ciudad Condal ya han disputado entre todas las competiciones. Las actuaciones y los regates espectaculares que acostumbra a protagonizar Lamine Yamal ya no son su único argumento. El extremo azulgrana también está respaldando su fútbol con unos números que reflejan el salto definitivo que ha dado esta temporada. Entre Liga y Champions League acumula trece goles y trece asistencias. En la competición doméstica, además, es el máximo asistente del campeonato, con nueve pases de gol, y ocupa la cuarta posición en la tabla de máximos realizadores, con diez tantos. Solo Raphinha (15), Mbappé (13) y Zabiri (11) mejoran sus registros. El '10' del Barcelona se encuentra, además, a solo seis goles de igualar la cifra que alcanzó durante toda la pasada campaña.