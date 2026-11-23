Mauro Valeiro supera en el regate a Iñaki León, del Coria Javier Alborés

El Fabril desaprovechó dos ocasiones consecutivas para salir de los puestos de descenso. Ni la vuelta a Abegondo 202 días después ni el hecho de haber tenido en su mano las victorias ante Barakaldo y Coria fueron suficientes para que el filial blanquiazul sumase los puntos necesarios para salir de la zona roja de la clasificación. Dos jornadas que se presentaban propicias para dar un paso al frente y que han terminado dejando un sabor muy amargo en el vestuario de Manuel Pablo.

La primera oportunidad llegó hace una semana frente al Barakaldo. El conjunto herculino consiguió adelantarse en el marcador y tuvo que esperar hasta el último suspiro para evitar la derrota. Noé Carrillo, que volvía a completar un partido medio año después, rescató un empate (2-2) con un tanto en el minuto 89. Incluso hubo tiempo para reclamar un posible penalti sobre Martín Ochoa que el colegiado no señaló. El Fabril se quedó a medias en su regreso al Arsenio Iglesias.

El pasado domingo, el escenario parecía volver a ser favorable. Los locales supieron rehacerse del tanto inicial del Coria y llegaron a disponer de una renta de dos goles. Sin embargo, concedió demasiadas vidas a su rival y desperdició hasta tres oportunidades claras delante de Javi Garrido para sentenciar el choque.

Por el camino, el equipo tuvo que sobreponerse a otro problema que el cuerpo técnico ha tratado de corregir, pero que aún continúa costando puntos. Los cacereños volvieron a castigarle a balón parado, prolongando una preocupante estadística que ya alcanza los cinco tantos encajados por esta vía en las últimas cinco jornadas. Pese a ello, el Fabril acariciaba una victoria fundamental en pelea por la salvación. Pero la desgracia volvió a aparecer.

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Justo antes de que se levantase el cartelón del tiempo añadido, los de Rai Rosa recortaron distancias con un remate de cabeza tras centro lateral. Y en el descuento llegó el golpe definitivo. Un balón aéreo, frontal y colgado desde campo propio terminó convirtiéndose en la acción del penalti del 3-3. La imagen de Quique Teijo reventando el balón a las nubes tras el pitido final fue el reflejo de la frustración de un equipo que volvió a quedarse a las puertas de un triunfo que la tribuna de Abegondo ya saboreaba.

De esta manera, el Fabril desaprovechó dos oportunidades para hacerse fuerte ante su afición y dar un salto en la tabla. El filial ocupa la decimoséptima posición con 13 puntos, los mismos que Zamora y Unionistas, y tiene la salvación a tres.

Unionistas estrenará técnico ante el Fabril

El conjunto salmantino, que será local, será su próximo rival este sábado (16.30 horas), en el último duelo de esta serie de tres ante rivales directos, antes de que aumente la exigencia. Unionistas llega después de destituir a Javi Medina, con un solo punto de 21 posibles a domicilio. En casa, sin embargo, ha sumado 12 de 18 y no pierde desde la segunda jornada. Después, el Fabril recibirá al tercer clasificado, el Avilés, y visitará al séptimo, el Mirandés, dos aspirantes al ascenso a Segunda División.